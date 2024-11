Santos FC vivió uno de los momentos más duros de su historia el año pasado al descender por primera vez en más de un siglo. Sin embargo, apenas un año después, el equipo brasileño ha logrado su ascenso de vuelta a la élite y lo celebra recuperando el mítico dorsal 10. Este gesto llega acompañado de una publicación que recuerda la mística de Pelé y sugiere una señal hacia Neymar, actualmente en Al Hilal, y quien no ha ocultado su deseo de regresar algún día al club de sus inicios.

El Santos logró asegurar su regreso a la Primera División tras vencer 2-0 a Coritiba en la Serie B, una victoria que lo coloca al frente de la tabla con dos jornadas restantes. Con este resultado, el equipo garantiza uno de los cuatro lugares para la máxima categoría de Brasil en la temporada 2025. La remontada deportiva ha traído gran alivio a los aficionados del Peixe, quienes vieron cómo el club descendía por primera vez en 110 años luego de una derrota contra Fortaleza en la última fecha de la temporada pasada.

En conmemoración de este regreso, el Santos decidió devolver el dorsal número 10 al equipo. El presidente del club, Marcelo Teixeira, había anunciado que el número, asociado a la leyenda de Pelé, no se utilizaría hasta que el club volviera a su “nivel digno”, una promesa cumplida tras el ascenso. En un emotivo video difundido en redes sociales, el club mostró momentos difíciles y alegres de esta temporada, subrayando el espíritu de lucha y determinación que caracterizó al equipo. “La pesadilla que la nación Santos nunca mereció ha llegado a su fin. Santos es nuestra vida y nuestra vida volverá a ser feliz”, escribieron en la publicación.

El video fue acompañado de un mensaje poético y combativo que reafirma el espíritu del equipo: “El guerrero de fe nunca se congela, no agrada al injusto y no se acobarda… Nuestro espíritu es inmortal”. Esta frase, junto a la leyenda “El 10 ha vuelto” y la presencia de imágenes de Pelé, ha hecho pensar en un guiño a Neymar. El vicepresidente del club, Osvaldo Nico, ya había adelantado el interés de la institución en el retorno del ídolo, y señaló en una entrevista reciente: “Neymar llegará al Santos en junio. Esa es la conversación que estamos teniendo”. Esto ha generado una ola de rumores, especialmente al saber que el contrato de Neymar con Al Hilal finaliza en 2024.

Aunque Neymar ha negado que exista un plan inmediato para regresar, no cierra la puerta al Peixe. En una entrevista reciente, el atacante de 32 años expresó: “No existe la posibilidad de regresar al Santos el próximo año. Es completamente falso, no hay nada planeado. Tengo un año más de contrato con Al Hilal”. Sin embargo, también reconoció su cariño hacia el club y aseguró que en algún momento quiere regresar: “Obviamente Santos es mi equipo favorito, algún día quiero volver, pero no tengo nada planeado en la cabeza”.

🚨🇧🇷 BREAKING :

Neymar group, led by Neymar’s dad, has submitted an offer of R$1.3B (€213m) to buy Santos Futebol Clube.

Neymar, Danilo, and two other undisclosed names would join Santos if an agreement is reached between the two parties. pic.twitter.com/wNh0Z26X2T

— chris 🇧🇷 (@crsxsa) November 13, 2024