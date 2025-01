LaLiga ha dado un nuevo paso en el conflicto legal con el FC Barcelona al presentar un recurso ante la justicia ordinaria contra la resolución del Consejo Superior de Deportes (CSD), que otorgó una medida cautelar permitiendo la reinscripción de Dani Olmo y Pau Víctor como jugadores del club blaugrana. Esta decisión había sido tomada sin previo trámite de alegaciones a la patronal y a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), lo que ha desatado un intenso debate en el fútbol español.

El CSD justificó su decisión con base en dos factores clave:

Sin embargo, LaLiga ha rechazado esta postura, señalando que la comisión de seguimiento del convenio RFEF-LaLiga actuó dentro del marco legal establecido, denegando las licencias por incumplimiento del ‘fair play’ financiero.

El FC Barcelona enfrentó problemas para cumplir con los requisitos de LaLiga debido a la falta de acreditación de un ingreso clave: los 100 millones de euros por la cesión de los palcos VIP del nuevo Spotify Camp Nou. Este ingreso era fundamental para operar bajo la regla 1:1 del control económico y permitir la reinscripción de los jugadores.

A pesar de presentar documentación posteriormente, LaLiga mantuvo su negativa. El Barcelona también solicitó nuevas licencias a la RFEF bajo alegatos de “fuerza mayor”, pero estas solicitudes fueron rechazadas.

El conflicto no solo involucra a LaLiga y el Barcelona. Clubes como el Athletic Club, Atlético de Madrid, Las Palmas, Valladolid, Espanyol y Valencia han criticado abiertamente la decisión del CSD, argumentando que la medida cautelar altera la equidad de la competición.

El CSD tiene hasta el 7 de abril para emitir un fallo definitivo sobre el recurso del Barcelona. Mientras tanto, el caso sigue escalando con implicaciones tanto legales como deportivas.

🚨 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟: Dani Olmo and Pau Victor will be able to play in the Spanish Super Cup after Barcelona were granted a special temporary registration for the players.

This is only an emergency TEMPORARY measure.

(Source: @FCBarcelona) pic.twitter.com/fFZ4MQ2bun

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) January 8, 2025