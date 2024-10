Nueva Zelanda vs Nigeria Copa Mundial Femenina Sub-17 FIFA República Dominicana 2024: donde ver el partido online y gratis El emocionante duelo entre las selecciones juveniles de Nueva Zelanda y Nigeria promete acción en Santiago de los Caballeros. Aquí te contamos cómo seguir el partido en línea y gratis.

El próximo 16 de octubre de 2024, los ojos del fútbol juvenil mundial estarán puestos en el Estadio Cibao FC de Santiago de los Caballeros, República Dominicana, donde se disputará un emocionante encuentro entre las selecciones de Nueva Zelanda y Nigeria en el marco de la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA República Dominicana 2024™.

Este duelo, programado para las 17:00 horas, será clave para ambas selecciones que buscan avanzar en uno de los torneos más importantes para el desarrollo del fútbol femenino a nivel juvenil. Nueva Zelanda llega con el objetivo de mostrar su crecimiento en la categoría, mientras que Nigeria, una potencia africana en el fútbol femenino, intentará imponer su experiencia en torneos internacionales.

El escenario: Santiago de los Caballeros

El Estadio Cibao FC, con capacidad para más de 10,000 espectadores, será el escenario ideal para este vibrante enfrentamiento. Con su atmósfera vibrante, se espera que el estadio se llene de aficionados locales e internacionales que viajarán para apoyar a sus equipos en uno de los partidos más atractivos de la jornada.

Cómo ver el partido online y gratis

Si no puedes estar presente en el estadio, no te preocupes, porque existen opciones para seguir el partido en línea de manera gratuita. La transmisión estará disponible en FIFA Plus, la plataforma oficial de la FIFA, que ofrece acceso a todos los partidos del torneo, brindando a los aficionados de todo el mundo la oportunidad de seguir la acción en vivo. Además, los fanáticos en República Dominicana podrán sintonizar el encuentro a través de CDN Deportes, un canal dedicado al deporte que transmitirá el partido para toda la nación.

Expectativas para el encuentro

Nueva Zelanda ha mostrado avances significativos en los últimos años, consolidándose como un contendiente a tener en cuenta en el fútbol juvenil. Por su parte, Nigeria es conocida por su estilo de juego dinámico y agresivo, y siempre se espera mucho de sus selecciones femeninas, que han sido protagonistas en múltiples ediciones de la Copa del Mundo en distintas categorías.

Ambos equipos se preparan para lo que promete ser un encuentro muy disputado, en el que cada gol y cada jugada pueden marcar la diferencia en su camino hacia las fases finales del torneo.

Este partido es una cita imperdible para los aficionados del fútbol femenino juvenil, quienes podrán disfrutar de todo el talento y la pasión que estas jóvenes promesas traen al campo.