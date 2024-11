La selección de Austria, bajo la dirección de Ralf Rangnick, continúa su destacada actuación en la UEFA Nations League, siguiendo el impulso de su sólida Eurocopa. Su reciente victoria ante Kazajistán (0-2) los ubica en la primera posición del Grupo 3 de la Liga de Naciones B, acercándolos al ansiado ascenso a la Liga A, la categoría élite de la competición. Con este resultado, Austria deja a Noruega, de Erling Haaland, y a Eslovenia, de Jan Oblak, con la presión de ganar en su próximo enfrentamiento para no perder el tren del ascenso.

No rest for Erling Haaland, he STARTS for Norway against Slovenia! 🇳🇴✔️ pic.twitter.com/tXpN7QUvt2

— City Report (@cityreport_) November 14, 2024