París Saint-Germain sigue vendiendo la camiseta de Messi en su store El club de París no terminó su relación con el argentino de la mejor manera y ahora sacan provecho de su imagen.

Lionel Messi vive una nueva primavera en Florida tras su arribo a Inter Miami, en el que lleva convertidos siete tantos en apenas cuatro partidos. Su andar en la Leagues Cup ya hace delirar a los fanáticos estadounidenses que han colmado las tribunas del PNK Stadium de la ciudad del sur del país norteamericano. Justamente, este renacer del argentino viene luego de una caótica estadía en París en la que durante dos temporadas no pudo ganarse al exigente público francés.

Si bien integró equipo con su amigo Neymar Jr. y con la figura gala Kylian Mbappe, el conjunto parisimo no pudo ser competitivo en la UEFA Champions League, la obsesión de los dueños del club. Las inversiones multimillonarias no fueron suficientes para formar un equipo unido y con una identidad de juego y Messi solo pudo levantar trofeos a nivel local ganando dos Ligue 1 y una Supercopa francesa. Incluso, tras la obtención del Mundial de Qatar 2022 (en la que Argentina derrotó justamente a Francia en la final), el delantero fue el blanco de las mayores críticas ante la ineficacia del equipo.

Con Mbappe como máxima estrella del país, tanto en clubes como en selección, las críticas se desviaron a otras figuras del equipo como Messi y Neymar, por lo que la relación entre fanáticos y jugadores pasó a ser muy delicada escuchándose constantes abucheos en las tribunas del Parque de los Príncipes cuando se anunciaba el nombre de Lionel en la alineación de cada partido. Eso, sumado al deseo del jugador de cambiar de aire, motivaron a Messi a no renovar con el París Saint-Germain y mudarse a Estados Unidos. Pero ahora se reveló que Messi sigue estando en París. Al menos en la tienda oficial.

Conscientes del gran momento del argentino en Inter, y de que su nobmre vuelve a ser portada en la prensa deportiva, el PSG volvió a sacar a la venta el remanente de camisetas con el número 30 en la espalda y el apellido del argentino, las cuales habían sido retiradas una vez se supo que el jugador no iba a continuar en la institución. En cambio, ya no se ven más productos con el nombre de Mbappe, quien anunció que no quiere seguir en PSG y evalúa ofertas de Arabia Saudita y el Real Madrid.