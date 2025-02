Your browser doesn’t support HTML5 audio

El derbi de Merseyside, disputado entre Liverpool y Everton, es uno de los encuentros más significativos y constantes en el calendario de la Premier League. Este clásico es conocido no solo por su antigüedad y rivalidad deportiva, sino también por su contexto histórico y social, que lo distingue de otros enfrentamientos en el mundo del fútbol.

El Everton, uno de los miembros fundadores de la liga de fútbol inglesa, inició su trayectoria en Anfield, el actual hogar del Liverpool. Sin embargo, una disputa por el alquiler del estadio en 1892 llevó al Everton a trasladarse al otro lado de Stanley Park, a Goodison Park, mientras que el Liverpool FC fue fundado y se instaló en Anfield. Desde entonces, la proximidad entre ambos clubes encendió una rivalidad que ha perdurado por generaciones.

El derbi de Merseyside se ha jugado ininterrumpidamente desde la temporada 1962-63, convirtiéndose en el más longevo de la máxima categoría inglesa. A diferencia de otros derbis de la misma ciudad, como el Lazio vs. Roma o el Boca Juniors vs. River Plate, la rivalidad entre Liverpool y Everton ha sido históricamente menos violenta, con pocos incidentes de agresiones físicas entre sus aficionados.

En las primeras etapas de la rivalidad, existieron diferencias sectarias: el Everton era percibido como el club católico y el Liverpool como el club protestante. Sin embargo, estas divisiones desaparecieron con el tiempo. Hoy en día, es común que en una misma familia haya fanáticos de ambos equipos.

El desastre de Hillsborough en 1989 también reforzó la unión entre los seguidores de Liverpool y Everton. La tragedia, en la que 97 fanáticos del Liverpool perdieron la vida, fue vista por toda la ciudad como un ejemplo del maltrato y la indiferencia de las autoridades hacia su gente. Muchos seguidores del Everton perdieron a amigos y familiares ese día, lo que creó una empatía y solidaridad que aún perdura.

