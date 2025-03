El Burnley ha recibido una de las peores noticias posibles en esta etapa crucial de la temporada: Aaron Ramsey, una de las figuras más destacadas del equipo, ha sufrido una lesión grave en los ligamentos cruzados, lo que lo mantendrá fuera de las canchas por un tiempo prolongado.

A sus 22 años, el mediocampista ofensivo inglés se había convertido en un pilar fundamental en el esquema de Scott Parker, aportando visión de juego, desequilibrio y capacidad para marcar la diferencia en la última línea. Ahora, el Burnley deberá afrontar la recta final de la temporada sin su talento en el centro del campo.

🗣️ "Being at home watching TikToks." 😅📲

Burnley's Aaron Ramsey and James Trafford share their ways of 'switching off' outside of football pic.twitter.com/lTvYyUpAfv

— Football Daily (@footballdaily) September 29, 2023