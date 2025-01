¿Por qué no juega Claudio “el diablito” Echeverri contra Bolivia en el Sudamericano Sub-20? La estrella de este Sudamericano Sub-20 que juega en el Manchester City estará en el banco de suplentes en este partido.

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La selección Sub-20 de Argentina enfrentará a Bolivia en la cuarta jornada del Sudamericano 2025, pero no contará desde el arranque con su estrella, Claudio “El Diablito” Echeverri. El mediapunta del Manchester City, quien ha brillado en los dos partidos que disputó como titular, quedó fuera del once inicial debido a una sobrecarga muscular. A pesar de esta molestia, estará en el banco de suplentes y podría sumar minutos si las circunstancias lo permiten.

La ausencia de una figura clave

El “Diablito” ha sido una pieza fundamental en el esquema de Diego Placente, y su ausencia desde el inicio ante Bolivia representa una baja sensible para Argentina. Echeverri ha mostrado un rendimiento sobresaliente en el torneo, participando directamente en cuatro de los siete goles que lleva su equipo en la competición: tres goles y una asistencia en apenas dos partidos como titular.

Su actuación más destacada fue en el histórico 6-0 contra Brasil, donde marcó un doblete y dio una asistencia, liderando el ataque argentino con autoridad. Además, fue el autor del único gol de Argentina en el empate 1-1 frente a Colombia, demostrando su capacidad para aparecer en los momentos más importantes.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🔵⭐️ | 𝐓𝐇𝐄 𝐋𝐀𝐒𝐓 𝐖𝐎𝐍𝐃𝐄𝐑𝐊𝐈𝐃𝐒 𝐒𝐈𝐆𝐍𝐄𝐃 𝐁𝐘 𝐓𝐇𝐄 𝐂𝐈𝐓𝐘 𝐆𝐑𝐎𝐔𝐏 🇺🇸 Cavan Sullivan (15, AM) 🇺🇸 Christian McFarlane (17, LB) 🇸🇱 Juma Bah (18, CB) 🇧🇷 Vitor Reis (19, CB) 🇦🇷 Claudio Echeverri (19, AM) 🇺🇿 Abdukodir Khusanov (20, CB) The City Group and… pic.twitter.com/BsZERqlPjS — Rising Stars XI (@RisingStarXI) January 27, 2025

Motivos para no arriesgarlo

Según el cuerpo técnico, la decisión de no incluir a Echeverri como titular se tomó como una medida de precaución. La sobrecarga muscular que arrastra no es una lesión grave, pero Placente prefiere no arriesgarlo, considerando que el torneo es largo y que Argentina tiene grandes aspiraciones de alcanzar las fases finales.

La presencia del “Diablito” en el banco de suplentes mantiene abierta la posibilidad de que sume minutos si el partido lo requiere, aunque su participación dependerá del desarrollo del juego y de su evolución física.

Argentina sin su generador de juego

El desafío para Argentina será encontrar alternativas para cubrir la ausencia del “Diablito”, quien ha sido el encargado de liderar el ataque y generar peligro en los partidos anteriores. Su habilidad para manejar los tiempos, romper líneas defensivas y definir frente al arco lo han convertido en el motor del equipo.

Placente deberá apostar por otros nombres para suplir su rol en el mediocampo ofensivo. No obstante, el técnico confía en la profundidad del plantel y en la posibilidad de contar con Echeverri en caso de ser necesario durante el partido.

El impacto del “Diablito” en el Sudamericano Sub-20

A sus 19 años, Claudio Echeverri se ha consolidado como una de las grandes figuras del torneo. Su rendimiento no solo lo ha posicionado como el jugador más destacado de Argentina, sino que también ha captado la atención internacional.

Con 3 goles y 1 asistencia en 180 minutos, el mediapunta ha sido clave en el arranque del equipo albiceleste. Su influencia va más allá de los números: su calidad técnica, visión de juego y capacidad para resolver en momentos decisivos lo han transformado en el jugador a seguir en este Sudamericano.

Claudio echeverri 😎 pic.twitter.com/ArQlbDJsxw — Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) March 17, 2024

Prudencia pensando en lo que viene

La decisión de no arriesgar al “Diablito” refleja el enfoque estratégico de Diego Placente. Con Argentina bien posicionada en el torneo, el cuerpo técnico prioriza la salud del jugador para contar con él al 100% en los partidos decisivos.

Aunque su ausencia desde el inicio será notable, los hinchas argentinos pueden confiar en que el “Diablito” estará listo para aportar su magia en los momentos más importantes, ya sea ante Bolivia o en los compromisos que definirán el futuro de la selección en este Sudamericano Sub-20.

Por ahora, el objetivo es claro: cuidar al jugador que se ha convertido en el alma del equipo y una de las grandes promesas del fútbol argentino.