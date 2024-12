¿Por qué no juega Frenkie de Jong frente a Borrusia Dortmund por UEFA Champions League? El volante central no será de la partida en el encuentro frente a los alemanes, su tiempo se acorta y las dudas comienzan a surgir nuevamente.

El caso de Frenkie de Jong ha sido uno de los temas más comentados en el FC Barcelona en los últimos meses. El mediocampista neerlandés, quien en su día fue considerado uno de los grandes talentos del fútbol europeo, se encuentra actualmente en medio de un mar de incertidumbres y críticas, tanto desde los aficionados como desde los medios. La pregunta que resuena en la afición culé es clara: ¿por qué no juega Frenkie de Jong frente al Borussia Dortmund por la UEFA Champions League?

Un jugador rodeado de dudas

De Jong no es ajeno a la presión que conlleva vestir la camiseta del Barça, y parece que la afición, que en su día lo recibió con los brazos abiertos tras su fichaje proveniente del Ajax, ha comenzado a perder la paciencia con él. Desde principios de temporada, el jugador ha sido objeto de críticas, no solo por su rendimiento, sino también por algunos episodios que marcaron su relación con los seguidores del club.

La primera gran señal de que las cosas no iban bien para De Jong fue durante la presentación del equipo en el Trofeu Joan Gamper en agosto, cuando la afición se mostró inconforme con su estado físico. En pleno proceso de recuperación de una lesión en el tobillo, el neerlandés recibió algunos silbidos. Este mal recibimiento se sumó a las protestas de una parte del público en el partido contra el Brest, cuando el mediocampista tocaba el balón y era silbado en cada ocasión.

El contexto deportivo: un rendimiento por debajo de lo esperado

Más allá de las críticas fuera del campo, el rendimiento de De Jong sobre el césped también ha generado muchas dudas. A pesar de la confianza que el entrenador Xavi Hernández ha depositado en él, el jugador no ha sido capaz de recuperar su mejor versión. En los últimos partidos, en los que De Jong ha jugado un papel importante al entrar como recambio, el Barça no ha logrado mejorar su rendimiento con él en el campo.

Por ejemplo, en el partido contra el Celta, De Jong ingresó al terreno de juego con el marcador 0-2 en contra. Su presencia no fue suficiente para evitar que el equipo viera cómo el Celta empataba el partido en cuestión de minutos, y el Barça incluso estuvo a punto de perder. En el encuentro contra Las Palmas, su entrada se produjo con el marcador 0-1, sin lograr cambiar el curso del encuentro. Aunque en el duelo frente al Mallorca, De Jong contribuyó con un gol y una asistencia en la victoria, sus aportaciones en términos de generación de juego han sido limitadas.

La gota que colmó el vaso se produjo en el enfrentamiento contra el Betis. En ese partido, De Jong ingresó en el minuto 60 y apenas ocho minutos después, el equipo vio cómo Giovanni Lo Celso igualaba el marcador para los béticos. A pesar de que Ferran Torres le dio la vuelta al partido, el Barça no logró retener la ventaja, ya que en el descuento, Assane Diao firmó el empate definitivo. A medida que se va acercando el final de su contrato, que vence en 2026, y con la renovación en pausa, las críticas hacia De Jong continúan acumulándose.

La defensa inesperada de Nuri Sahin

En medio de esta situación, un aliado inesperado ha salido en defensa del centrocampista. Nuri Sahin, actual entrenador del Borussia Dortmund y próximo rival del Barça en la UEFA Champions League, ha hablado abiertamente sobre su admiración por De Jong. El técnico turco, quien ha sido muy claro en sus elogios hacia el jugador neerlandés, declaró desde el Westfalenstadion que De Jong es su “jugador favorito” en el Barcelona, y aseguró que los aficionados culés deberían sentirse afortunados de contar con un futbolista de su calidad. Sahin, además, destacó que, en su opinión, De Jong es uno de los grandes talentos del fútbol europeo y que el Barça debería valorar más lo que tienen en su plantilla.

Este apoyo inesperado podría ser un respiro para De Jong en medio de la tormenta mediática que lo rodea. Sin embargo, la situación no deja de ser compleja, ya que el entrenador Xavi Hernández se ha mostrado muy cauteloso con la inclusión del neerlandés en el once titular, especialmente en los partidos de mayor exigencia, como el duelo ante el Dortmund. De Jong sigue buscando esa consistencia que lo lleve nuevamente a su mejor nivel, pero su falta de confianza y su bajo rendimiento en los partidos recientes no le han garantizado un puesto asegurado en el once titular.

Borussia Dortmund: sin complejos, pero con ambición

El Borussia Dortmund, bajo la dirección de Nuri Sahin, se presenta como un equipo que no le tiene miedo al Barcelona. A pesar de no estar atravesando su mejor momento en la Bundesliga, el Dortmund se encuentra solo un punto por debajo del conjunto blaugrana en la clasificación de la UEFA Champions League. Sahin ha sido claro al señalar que no hay favoritos en este duelo y que su equipo, que actualmente ocupa el cuarto lugar en la liga alemana, buscará imponer su estilo de juego para superar a los catalanes.

Con este panorama, el Barcelona no puede permitirse fallar, y las decisiones tácticas que tome Xavi Hernández en cuanto a la alineación y el rendimiento de jugadores como Frenkie de Jong serán claves. La afición blaugrana espera una reacción del mediocampista, quien aún tiene la oportunidad de demostrar que puede recuperar su nivel y volver a ser una pieza fundamental para el Barça en la competencia más importante del fútbol europeo.

Un futuro incierto

La situación de Frenkie de Jong en el FC Barcelona sigue siendo incierta. Las críticas hacia su rendimiento, la falta de un acuerdo para su renovación y el constante debate sobre su futuro en el club no hacen más que aumentar la presión sobre un jugador que, en su día, fue considerado uno de los mediocampistas más prometedores del fútbol mundial. Si De Jong no logra encontrar la forma que lo hizo brillar en sus primeros años en el Barça, su futuro en el club podría estar en peligro.

Mientras tanto, la afición culé sigue pendiente de su evolución, esperando que recupere su nivel y se convierta nuevamente en un referente en el centro del campo. En su enfrentamiento contra el Borussia Dortmund, Xavi tendrá que tomar decisiones clave, y la participación de De Jong, tanto si es titular como si entra como recambio, podría marcar la diferencia. Sin embargo, el futuro de Frenkie de Jong en el Barça parece estar condicionado por su rendimiento en los próximos meses, y la presión sobre él seguirá aumentando conforme se acerque el cierre de la temporada.