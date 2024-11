El delantero colombiano Jhon Jáder Durán está a un paso de enfrentar una suspensión en la Champions League. Este miércoles, cuando el Aston Villa visite al Club Brujas en el Estadio Jan Breydel, Durán deberá jugar con cautela, ya que una nueva tarjeta amarilla lo dejaría fuera del próximo encuentro contra la Juventus, programado para el 27 de noviembre en Villa Park.

Durán, de 20 años, ya ha acumulado dos amonestaciones en la fase de grupos de la “orejona”, en los partidos contra Young Boys y Bayern Múnich. Lo alarmante para el equipo dirigido por Unai Emery es que el colombiano ha visto ambas tarjetas en solo 50 minutos de juego, actuando como suplente en ambos encuentros. Esta situación ha generado inquietud entre los seguidores y la prensa deportiva en Birmingham, quienes ven en el joven atacante una pieza clave para el futuro del Aston Villa en la competición europea.

La próxima tarjeta amarilla supondría su ausencia en uno de los partidos más importantes para los “villanos”, el enfrentamiento contra la Juventus. Este encuentro es crucial para las aspiraciones de Aston Villa en el torneo, dado que solo los primeros de cada grupo avanzan a la siguiente fase, y una baja como la de Durán podría afectar seriamente la capacidad ofensiva del equipo.

Here’s how we line-up to take on Club Brugge 📋#UCL || #UpTheVilla pic.twitter.com/2D4sWWjjg8

— Aston Villa (@AVFCOfficial) November 6, 2024