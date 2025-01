¿Por qué no juega Lisandro Martínez frente al Brighton en la Premier League El central argentino no estará en el once inicial en un duelo clave por la Premier League.

El Manchester United enfrenta al Brighton sin su líder defensivo Este domingo 19 de enero, Old Trafford será el escenario de uno de los encuentros más destacados de la jornada 22 de la Premier League 2024-25. El Manchester United recibe al Brighton en un partido con implicaciones importantes para ambos equipos. Sin embargo, los Red Devils afrontarán el desafío sin una de sus piezas más importantes en defensa: Lisandro Martínez. El argentino, campeón del mundo y referente en la zaga, no será parte del once inicial. Aunque no se encuentra lesionado, la decisión de dejarlo en el banquillo ha generado interrogantes entre los aficionados y analistas. ¿Por qué no juega Lisandro Martínez? La ausencia de Lisandro Martínez en el once inicial no se debe a problemas físicos. Según fuentes cercanas al equipo, el técnico Rúben Amorim habría optado por darle descanso al central debido al desgaste acumulado en las últimas semanas. Martínez ha sido uno de los jugadores más utilizados en la temporada, y con el calendario apretado que enfrenta el Manchester United, esta decisión busca preservar su rendimiento a largo plazo. Aunque no se ha emitido un comunicado oficial, todo apunta a una estrategia de rotación por parte del entrenador portugués. Este movimiento también podría ofrecer la oportunidad a otros defensores de la plantilla para demostrar su valía en un partido crucial. pic.twitter.com/jAYL6gxQrM — Alejandro Sanchez (@SopaDecuis) January 19, 2025 El presente del Manchester United: más dudas que certezas El Manchester United llega al partido tras una sufrida victoria ante el Southampton por 3-1 en la jornada pasada. A pesar del resultado favorable, el rendimiento del equipo no convenció del todo, especialmente en la primera mitad, donde estuvieron cerca de ceder puntos. Actualmente, los Red Devils ocupan la posición 13 en la tabla con 26 puntos, una ubicación inesperada para un club de su envergadura. Están a 24 unidades del líder, Liverpool, lo que deja fuera de alcance cualquier aspiración al título esta temporada. En cambio, el enfoque del equipo parece estar en mejorar su posición para aspirar a competencias europeas. Por su parte, el Brighton se presenta como un rival complicado. Los dirigidos por Roberto De Zerbi están por encima del Manchester United en la clasificación y han demostrado ser un equipo sólido, capaz de incomodar a cualquiera en la Premier League. La zaga del United sin su baluarte La decisión de dejar a Lisandro Martínez en el banquillo plantea preguntas sobre cómo responderá la defensa del Manchester United ante un Brighton que se caracteriza por su intensidad y creatividad ofensiva. Con jugadores como Kaoru Mitoma y Evan Ferguson en sus filas, los visitantes tienen la capacidad de aprovechar cualquier desajuste en la línea defensiva de los Red Devils. En ausencia del argentino, Rúben Amorim podría confiar en Raphael Varane y Victor Lindelöf como la pareja de centrales titulares. Ambos tienen experiencia, pero la falta del liderazgo de Martínez podría ser un factor determinante. ¿Un respiro estratégico? Aunque la suplencia de Lisandro Martínez podría interpretarse como un golpe para el equipo, también puede verse como una decisión calculada. Con un calendario que incluye enfrentamientos clave tanto en la Premier League como en competiciones internacionales, mantener a sus jugadores en óptimas condiciones es crucial para el técnico portugués. El descanso de Martínez podría permitirle regresar con fuerza para los próximos compromisos, donde su solidez defensiva será imprescindible para que el equipo recupere terreno en la tabla. Manchester United busca redimirse El duelo contra el Brighton representa una oportunidad para que el Manchester United dé un golpe de autoridad y comience a revertir su complicado presente. Sin embargo, deberán hacerlo sin uno de sus líderes más importantes. Mientras Lisandro Martínez observa desde el banquillo, el resto del equipo deberá demostrar que puede superar las adversidades y sacar adelante un partido complicado. Old Trafford espera una respuesta, y los Red Devils no pueden fallar.