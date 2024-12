¿Por qué no juega Nico Williams ante Villarreal? La sensible baja para el Athletic Club El extremo rojiblanco no estará disponible en el crucial encuentro por la jornada 16 debido a una sobrecarga muscular.

El Athletic Club afrontará el importante duelo de este domingo contra el Villarreal en San Mamés sin una de sus figuras principales: Nico Williams. El habilidoso extremo sufrió una sobrecarga muscular en los últimos entrenamientos, lo que lo deja fuera de la convocatoria para este partido trascendental en la lucha por los puestos europeos. Un golpe duro para los Leones Nico Williams, de 21 años, se ha consolidado como uno de los jugadores más desequilibrantes del Athletic Club. Su velocidad, regate y capacidad para generar peligro desde las bandas lo convierten en un arma esencial en el esquema de Ernesto Valverde. En lo que va de temporada, el internacional español ha disputado 15 partidos, contribuyendo con 4 goles y 3 asistencias, lo que refleja su importancia en el ataque del equipo. 🥁 𝗔𝗟𝗜𝗡𝗘𝗔𝗖𝗜𝗢́𝗡 🆚 @VillarrealCF Egurre, lehoiak! #AthleticVillarreal #AthleticClub 🦁 pic.twitter.com/4F6fbNt38s — Athletic Club (@AthleticClub) December 8, 2024 La ausencia de Nico no solo limita las opciones ofensivas del Athletic, sino que también altera la dinámica del equipo en transiciones rápidas y jugadas de uno contra uno, donde el extremo brilla especialmente. El parte médico y precaución con el jugador Desde el cuerpo técnico se ha optado por la prudencia para evitar agravar la lesión de Nico. Según el parte médico del club, se trata de una sobrecarga muscular en el muslo derecho, una dolencia que, aunque no es grave, requiere reposo para evitar que derive en una lesión más seria.

“No queremos arriesgar con Nico. Es un jugador clave, pero su salud es lo primero. Confiamos en que esté disponible pronto,” afirmó Valverde en la previa del encuentro. ¿Quién ocupará su lugar? La baja de Nico Williams obliga a Valverde a reestructurar el ataque. Entre las opciones más probables para reemplazarlo destacan: Álex Berenguer : podría ocupar la banda derecha, aportando experiencia y versatilidad.

: podría ocupar la banda derecha, aportando experiencia y versatilidad. Gorka Guruzeta: una alternativa ofensiva para acompañar a Iñaki Williams en la delantera. Un duelo clave por la tabla El enfrentamiento ante el Villarreal es crucial para ambos equipos, ya que llegan empatados con 26 puntos en la tabla. Una victoria permitiría al Athletic consolidarse en los puestos europeos y seguir soñando con una temporada destacada. ⌛ Se acerca la hora para el #AthleticVillarreal 🤔 ¿Cuál crees que va a ser el resultado?@digimobil_es I #AthleticClub 🦁 pic.twitter.com/DSHLY8zxYu — Athletic Club (@AthleticClub) December 8, 2024 Sin Nico Williams, el Athletic pierde a uno de sus mayores generadores de desequilibrio, lo que supone un reto para el equipo en un partido donde cada detalle puede marcar la diferencia. El impacto de la baja de Nico La ausencia del menor de los Williams llega en un momento delicado, ya que el equipo necesita sumar puntos para mantenerse en la pelea por Europa. Sin embargo, esta situación también abre la puerta a otros jugadores para demostrar su valía en un escenario exigente como San Mamés. El Athletic deberá adaptarse y buscar soluciones para compensar la falta de su estrella. ¿Logrará el equipo de Valverde superar este desafío y hacerse con la victoria? La respuesta llegará hoy en San Mamés, en un duelo que promete ser apasionante.