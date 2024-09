Romeo Beckham, el hijo menor de la icónica pareja Victoria y David Beckham, ha tomado una decisión que ha captado la atención de la prensa y sus seguidores en todo el mundo. A la edad de 22 años, y tras una carrera futbolística que aún prometía, el joven ha decidido colgar las botas y concentrarse plenamente en su verdadera pasión: el modelaje.

Romeo Beckham ha optado por no renovar su contrato con el Brentford B, el equipo con el que estuvo vinculado recientemente. Esta decisión sorprendente se debe a su deseo de perseguir una carrera en la moda, un ámbito que ha cultivado desde temprana edad y que ahora parece estar tomando el protagonismo en su vida.

Romeo, quien celebró su cumpleaños el 1 de septiembre, había recibido una oferta para continuar con el Brentford F.C., pero ha decidido darle un giro a su carrera profesional. “Ha disfrutado de su tiempo en Brentford, pero necesita centrar su atención en la moda, que es donde reside su verdadera pasión. Tiene la vista puesta en trabajar con algunas marcas importantes”, reveló la fuente.

🚨 | Romeo Beckham quits Premier League club and decides to pursue new career away from football. pic.twitter.com/7s1UG8qQCM

— SPORTbible (@sportbible) September 1, 2024