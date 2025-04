¿Por qué ya no está el guardaespaldas de Messi en el campo de juego? La MLS toma el control de la seguridad en los partidos y restringe el acceso del guardaespaldas de Messi.

En un giro inesperado, Yassine Cheuko, el ex SEAL de la Marina estadounidense que se ha ganado una gran popularidad por su papel como guardaespaldas de Lionel Messi, ya no podrá seguir protegiendo al astro argentino desde la línea de banda durante los partidos del Inter de Miami. Esta medida, tomada por la Major League Soccer (MLS), responde a una reestructuración en el control de la seguridad durante los partidos, donde la liga ha decidido asumir la responsabilidad total de la protección en los estadios.

Cheuko, quien se hizo conocido tras la difusión de videos en redes sociales donde se le ve con actitud vigilante durante los partidos, ha estado a cargo de la seguridad de Messi, especialmente en situaciones potencialmente peligrosas. Su presencia en la línea de banda no solo era un símbolo de protección, sino también una barrera para impedir posibles invasores del campo. Su trabajo, sin embargo, fue cuestionado por la MLS, que ha optado por centralizar el control de la seguridad, limitando el acceso del guardaespaldas a las zonas fuera del campo.

La medida ha generado controversia y preocupación. En declaraciones a medios españoles, Cheuko expresó su frustración: “Ya no me dejan estar en el campo. Estuve siete años en Europa, trabajando para la Ligue 1 y la Liga de Campeones, y solo seis personas invadieron el terreno de juego. Vine a Estados Unidos y en solo 20 meses ya lo han hecho 16 personas. Aquí hay un gran problema, déjenme ayudar a Messi”. Estas palabras evidencian el sentimiento de desconfianza del ex SEAL frente a lo que considera una falta de control en la seguridad en los partidos de la MLS.

Desde su llegada a la liga estadounidense, el número de invasores del campo ha aumentado significativamente, un factor que ha sido uno de los principales argumentos de Cheuko para mantener su presencia cerca de Messi durante los partidos. A pesar de sus esfuerzos, la decisión de la MLS parece estar alineada con una política más estricta sobre las medidas de seguridad en el fútbol estadounidense, un movimiento que ha llamado la atención tanto dentro como fuera del país.

Aunque Cheuko sigue estando autorizado para ingresar a los vestuarios y las zonas mixtas, su ausencia en la línea de banda durante los partidos representa un cambio importante en la dinámica de seguridad que ha acompañado al jugador argentino desde su llegada al Inter de Miami. La liga, por su parte, asegura que esta decisión no compromete la seguridad del jugador, aunque la polémica sigue latente entre los aficionados y expertos del fútbol.

La nueva normativa de seguridad, que coloca bajo el control exclusivo de la MLS el manejo de la protección de los jugadores, promete seguir generando debate. Mientras tanto, los seguidores de Messi se mantienen expectantes ante los próximos partidos, conscientes de que la presencia de Cheuko, tan habitual en las gradas, será una ausencia notoria desde la línea de banda.