Previa Argentina sub 20 vs Brasil sub 20: Cómo llegan, análisis y más en el Sudamericano sub 20 La Albiceleste, dirigida por Diego Placente, busca comenzar con el pie derecho ante su eterno rival. El duelo será a las 20:30 en Valencia, Venezuela.

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio Argentina y Brasil Sub-20 se medirán esta noche en un apasionante clásico para abrir el Grupo B del Sudamericano 2025. Con el objetivo de clasificar al Mundial de la categoría que se disputará en Chile, ambos equipos llegan con planteles repletos de jóvenes promesas y ambiciones de gloria. El desafío inicial: un clásico con historia La selección argentina, bajo la dirección técnica de Diego Placente, tendrá un exigente debut frente a Brasil, un rival histórico en cualquier competición. El encuentro se disputará en el estadio Misael Delgado, ubicado en Valencia, Venezuela, a partir de las 20:30 (hora argentina). Argentina busca redimirse tras su última participación en el Sudamericano 2023, donde quedó eliminada en la fase de grupos. Ahora, con un plantel renovado y figuras destacadas, intentará asegurarse uno de los tres cupos que otorgan el pase al hexagonal final. Por su parte, Brasil llega con una lista cargada de talento internacional, con futbolistas que militan en las principales ligas de Europa y Arabia Saudita. El entrenador Ramón Menezes buscará liderar a la Canarinha hacia un inicio contundente en el certamen. Las figuras albicelestes: talento y proyección internacional La Albiceleste cuenta con un plantel prometedor, con jugadores que ya tienen experiencia en la primera división y algunos que han sido transferidos a importantes clubes europeos. Entre los nombres más destacados están Claudio Echeverri, quien recientemente dejó River Plate para unirse al Manchester City, y Julio Soler, lateral izquierdo que firmó con el Bournemouth de Inglaterra. Otro jugador a seguir es Alexander Woiski, una joven promesa que milita en las inferiores del Mallorca y ya es conocido como “el nuevo Garnacho” por su capacidad goleadora. Además, figuras como Santiago Hidalgo (Independiente), Agustín Ruberto (River) y Milton Delgado (Boca Juniors) completan una delegación que promete dar pelea en cada partido. El DT Diego Placente destacó el compromiso de sus dirigidos en la preparación, que incluyó dos victorias amistosas ante Chile (3-2 y 3-0). A pesar de la baja de último momento de Thiago Silvero por lesión, el técnico confía en que Valente Pierani, su reemplazo, estará a la altura del desafío. 📋Números Oficiales para el Sudamericano Sub-20🏆 🌟 Estas serán las 23 camisetas que representarán al seleccionado Argentino en el torneo juvenil que se jugará en Venezuela🇻🇪 🔜 Próximo viernes a las 20:30 hs (Arg) será el debut ante Brasil🇧🇷. 🇦🇷¡Vamos Argentina!🇦🇷 pic.twitter.com/hYJT0y1E5Y — Ramajuvenil (@ramajuvenil) January 20, 2025 Brasil, un rival de cuidado Brasil llega al Sudamericano con un plantel que mezcla juventud y calidad internacional. Entre sus figuras se encuentran Deivid Washington y Wesley, quienes pasaron del Corinthians al Chelsea, además de Gabriel Moscardo, mediocampista transferido al PSG por 20 millones de euros. Otros jugadores como Pedro Lima (Wolverhampton) y Gabriel Carvalho (Al-Qadsiah) también aportan experiencia en el ámbito internacional. El entrenador Ramón Menezes ha mantenido un perfil bajo, pero sabe que iniciar con una victoria ante Argentina sería clave para marcar territorio en el Grupo B. Posibles formaciones del clásico Diego Placente aún no confirmó el once inicial, pero se espera que Argentina forme con Martinet en el arco; Gorosito, Giménez, Villalba y Soler en defensa; Acuña y Delgado como mediocampistas centrales; Mastantuono, Echeverri y Andino en la creación; y Santiago Hidalgo como único delantero. Brasil, por su parte, podría salir al campo con Robert en la portería; Igor Serrote, Jair, Iago y Leandrinho en la zaga; Moscardo, Kauan y Breno Bidon en el medio; y un tridente ofensivo compuesto por Rayan, Deivid Washington y Wesley. Datos del partido: dónde verlo y próximos encuentros El árbitro del encuentro será Derlis López, de Paraguay. El partido será transmitido por DSports a partir de las 20:30 (hora argentina). El fixture de Argentina continuará de la siguiente manera: 26 de enero: Argentina vs. Colombia (20:30)

Argentina vs. Colombia (20:30) 28 de enero: Argentina vs. Bolivia (18:00)

Argentina vs. Bolivia (18:00) 1° de febrero: Ecuador vs. Argentina (20:30) Un clásico que puede definir el rumbo del torneo Argentina y Brasil no solo se juegan tres puntos, sino también la confianza para encarar un torneo donde los márgenes de error son mínimos. Con planteles llenos de talento, este clásico sudamericano promete ser uno de los partidos más emocionantes del campeonato. La Albiceleste buscará imponer su estilo y comenzar con una victoria que marque el camino hacia el hexagonal final. La Canarinha, en tanto, intentará reafirmar su favoritismo y dar un golpe de autoridad en el torneo. ¿Quién se quedará con la primera sonrisa en Venezuela?