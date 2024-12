Previa Barcelona vs Atlético de Madrid: Cómo llegan los equipos y estadísticas Los líderes del torneo se enfrentan en Montjuïc con realidades opuestas: un Barça en crisis y un Atlético en racha.

Una batalla entre opuestos para cerrar 2024

El Barcelona recibe al Atlético de Madrid en un encuentro clave por LaLiga, con el reto de revertir su mala racha y mantener el liderato ante un rival que llega en su mejor momento de la temporada.

Un Barça golpeado y plagado de bajas

El Barcelona enfrenta este choque trascendental con múltiples ausencias. Figuras como Marc-André ter Stegen, Andreas Christensen, Lamine Yamal, Marc Bernal y Héctor Fort están descartadas por lesión, complicando aún más el panorama para los culés.

El equipo de Xavi Hernández llega tras una preocupante derrota en casa ante el Leganés, lo que marcó su segundo tropiezo consecutivo en el Estadio Olímpico de Montjuïc. Más alarmante aún es que solo han logrado una victoria en sus últimos seis compromisos de LaLiga, un declive notable para un conjunto que parecía imparable hace unas semanas.

La principal debilidad del Barça ha sido su incapacidad para concretar frente al arco, un problema que ha expuesto sus limitaciones en ataque. A pesar de esto, los culés han demostrado resiliencia en partidos importantes, como su reciente triunfo en competiciones europeas, y ahora buscarán recuperar su mejor versión en este crucial enfrentamiento.

Un Atlético de Madrid imparable

En el lado opuesto, el Atlético de Madrid llega a este partido con una racha de once victorias consecutivas en todas las competiciones. Durante este impresionante tramo, los colchoneros han exhibido su clásica solidez defensiva, concediendo solo siete goles.

En el ataque, Julián Álvarez y Antoine Griezmann lideran un frente ofensivo que combina eficacia y creatividad. Álvarez ha alcanzado su mejor nivel desde su llegada, mientras que Griezmann, con 33 años, está desplegando el fútbol más brillante de su carrera.

El equipo dirigido por Diego Simeone no solo está en plena forma, sino que también tiene la motivación de romper una larga maldición: no ganan como visitantes frente al Barcelona desde 2006, y Simeone aún no conoce la victoria en 17 visitas a Cataluña como técnico. Este encuentro se presenta como la oportunidad ideal para cambiar esa historia.

Claves tácticas y probables alineaciones

El Barcelona buscará recuperar su identidad ofensiva en un duelo que podría ser más abierto de lo esperado. La confianza ofensiva del Atlético podría obligar a Simeone a plantear un partido menos conservador, algo que podría beneficiar al Barça, acostumbrado a sufrir contra equipos que se encierran.

Por su parte, el Atlético apelará a su equilibrio táctico y eficacia para aprovechar las dudas defensivas de los locales. Será crucial el duelo en el mediocampo, donde De Paul y Pedri serán los motores de sus respectivos equipos.

Alineaciones probables:

Barcelona (4-2-3-1): Iñaki Peña; Koundé, Cubarsí, Iñigo Martínez, Balde; Marc Casadó, Pedri; Raphinha, Dani Olmo, Ferran Torres; Lewandowski.

Iñaki Peña; Koundé, Cubarsí, Iñigo Martínez, Balde; Marc Casadó, Pedri; Raphinha, Dani Olmo, Ferran Torres; Lewandowski. Atlético de Madrid (4-4-2): Oblak; Llorente, Giménez, Lenglet, Javi Galán; Simeone, De Paul, Pablo Barrios, Gallagher; Griezmann, Julián Álvarez.

Un cierre de año que puede cambiar el rumbo de LaLiga

Más allá de las estadísticas y las rachas, este partido es crucial para ambos equipos. Para el Barcelona, significa la oportunidad de recuperar la confianza y demostrar que todavía son un equipo capaz de competir al máximo nivel. Para el Atlético, es la ocasión de consolidar su candidatura al título y, de paso, romper su maldición en territorio culé.

Pronóstico:

Aunque el Atlético llega con un nivel espectacular, la localía podría ser determinante. El Barça, herido y con la presión de su público, podría sacar una victoria ajustada. Resultado final: Barcelona 2-1 Atlético de Madrid.

El Estadio Olímpico de Montjuïc será el escenario de un duelo vibrante que promete emoción, intensidad y posiblemente el mejor fútbol de LaLiga. Este partido no solo define el cierre del 2024 para ambos equipos, sino que también podría marcar el camino hacia el título.