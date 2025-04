Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este miércoles, el The American Express Community Stadium será escenario de un choque determinante por la jornada 30 de la Premier League. Brighton & Hove Albion y Aston Villa medirán fuerzas en un enfrentamiento directo por la zona alta de la tabla, con ambos equipos buscando mantenerse en la pelea por los puestos europeos.

El conjunto dirigido por Fabian Hürzeler llega a este partido con la necesidad de sumar de a tres para afianzarse en la lucha por competencias internacionales. En su última presentación, las “Gaviotas” rescataron un valioso empate 2-2 frente al Manchester City, un resultado que evidenció su capacidad de competir ante los grandes.

Hasta el momento, Brighton ha disputado 29 encuentros en la Premier League, cosechando 12 victorias, 11 empates y solo seis derrotas. Su balance goleador refleja un equipo ofensivo pero vulnerable en defensa, con 48 tantos a favor y 42 en contra. Como local, el rendimiento ha sido irregular: seis triunfos, dos derrotas y seis empates en 14 partidos disputados en el The American Express Community Stadium.

