El Stade Louis II, situado en pleno corazón de Mónaco, se prepara para albergar un electrizante encuentro de la UEFA Champions League entre AS Mónaco y Aston Villa. Este martes 21 de enero, ambos equipos buscarán una victoria clave en la séptima fecha del torneo, que podría definir sus aspiraciones de avanzar a las fases eliminatorias.

Una joya arquitectónica frente al Mediterráneo

Ubicado en el distrito de Fontvieille, el Stade Louis II es mucho más que un estadio. Con una capacidad para 18,500 espectadores, este recinto combina su diseño moderno con un entorno privilegiado junto al mar. Inaugurado en 1985, ha sido el hogar del AS Mónaco durante décadas y el escenario de numerosas gestas europeas del equipo del Principado.

El técnico de Aston Villa, Unai Emery, destacó la importancia de este partido y el momento que atraviesa su equipo. “Ahora vamos a disfrutar de la Champions y competir al máximo. Queremos aprovechar la ventana de fichajes para reforzarnos de cara a la segunda parte de la temporada,” declaró el estratega español.

Where in the world will you be watching our MD7 tie against Monaco from? 🌏 pic.twitter.com/EhoQs4QZJU

— Aston Villa (@AVFCOfficial) January 21, 2025