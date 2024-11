¿Qué equipos quisieron llevarse a Neymar Jr para el 2025? Palmeiras y Botafogo le cierran las puertas a Neymar. Los datos sobre el posible regreso a Santos.

La vuelta de Neymar al fútbol brasileño parecía una posibilidad abierta a varios escenarios. Sin embargo, dos de los clubes más importantes del país, Palmeiras y Botafogo, han descartado categóricamente la idea de fichar al astro de 32 años, quien se encuentra en pleno proceso de recuperación tras múltiples lesiones. Las declaraciones de Leila Pereira, presidenta de Palmeiras, y Durcesio Mello, titular de Botafogo, no dejaron dudas sobre sus posiciones: el regreso de Neymar a Brasil parece tener un único destino plausible, Santos, el club que lo vio nacer futbolísticamente.

Palmeiras: “Esto no es un departamento médico”

Leila Pereira, presidenta del Palmeiras, fue clara al justificar la negativa del club paulista a incorporar a Neymar, argumentando que no cumple con las exigencias que la institución busca en un refuerzo. En una entrevista con UOL, Pereira señaló que el club no está dispuesto a fichar jugadores que no estén físicamente aptos para integrarse al equipo de inmediato.

“Cuido a mis deportistas y las decisiones también se toman en base a la edad y el tiempo de contrato. Son premisas que instauré cuando asumí en el cargo”, aseguró Pereira. En un tono contundente, agregó: “Se va a Santos, así que no hay ningún problema. En realidad no sé, pero pregunten ahí. Acá no vendrá”.

Las palabras de Pereira no solo evidencian una política estricta en cuanto a la contratación de jugadores, sino también un enfoque enfocado en la sostenibilidad deportiva del club, priorizando jóvenes talentos y atletas con pleno potencial físico.

Botafogo: un rechazo con fuertes críticas

Por su parte, Durcesio Mello, presidente de Botafogo, también descartó la posibilidad de que Neymar llegue a su institución. En declaraciones al portal brasileño, Mello no solo negó interés en el jugador, sino que además hizo un balance crítico de su carrera.

“Neymar es uno de los grandes que he visto jugar, al nivel de Messi y mucho mejor que Cristiano Ronaldo, pero arruinó su carrera. Y culminó con esta lesión hace aproximadamente un año. Ahora volvió a doler. No, no, no”, afirmó el mandatario.

Sus palabras fueron recibidas con reacciones divididas en la opinión pública, ya que mientras algunos consideraron sus comentarios demasiado duros, otros coincidieron en que los reiterados problemas físicos y las decisiones fuera del campo han impactado negativamente la carrera del delantero.

Santos, el regreso a casa

Ante el rechazo de Palmeiras y Botafogo, todas las señales apuntan al Santos como el próximo destino de Neymar. Según fuentes cercanas, ya habría un acuerdo entre el jugador y el club, aunque queda pendiente la resolución de su salida del Al Hilal de Arabia Saudita.

Neymar se encuentra en Brasil para culminar su recuperación tras una serie de lesiones que han marcado su paso por el fútbol árabe. Desde su llegada al Al Hilal en 2023, en una transferencia histórica por 90 millones de euros, el brasileño solo disputó siete partidos oficiales y anotó un gol, un saldo pobre para una operación que generó grandes expectativas.

En su segundo partido tras regresar de una rotura de ligamento cruzado anterior y del menisco, Neymar sufrió un desgarro en el tendón de la corva, una lesión que lo mantendrá fuera de las canchas durante al menos un mes más. Pese a este panorama físico complicado, el Santos parece estar dispuesto a asumir el riesgo, apostando por la posibilidad de que el crack recupere su mejor versión con miras al Mundial de 2026.

El desafío de Neymar en Santos

El posible regreso de Neymar al Santos no solo representa una oportunidad para reencontrarse con sus raíces, sino también un desafío personal y profesional. A los 32 años, y con un historial de lesiones preocupante, el delantero enfrenta el reto de reconstruir su carrera en un entorno que conoce bien, pero que también implica altas expectativas por parte de la afición y la directiva.

La decisión de Santos de apostar por Neymar se interpreta como un intento de revivir el espíritu competitivo del club, que busca recuperar protagonismo tanto a nivel local como internacional. Para Neymar, será una nueva oportunidad de demostrar que, pese a las adversidades, aún tiene mucho por ofrecer en el fútbol profesional.

Un cierre de ciclo o un nuevo comienzo

Mientras Palmeiras y Botafogo le cierran las puertas, Santos parece ser el único club dispuesto a recibirlo en esta etapa de su carrera. La vuelta de Neymar a Brasil se perfila como un capítulo de reencuentros, pero también de desafíos y expectativas. ¿Será este el escenario donde el astro recupere su brillo, o marcará el cierre de un ciclo en el fútbol de élite?

El desenlace de esta historia podría definir no solo el futuro de Neymar, sino también su legado en el fútbol brasileño y mundial.