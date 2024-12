¿Qué jugadores vistieron la camiseta de Atlas y Chivas de Guadalajara? Jugadores que dividieron corazones en el Clásico Tapatío.

27/12/2024 · 10:30 AM

El Clásico Tapatío, una de las rivalidades más intensas del fútbol mexicano, ha marcado historia durante décadas. La contienda entre Atlas y Chivas no solo ha estado definida por los enfrentamientos en el campo, sino también por la pasión de sus aficiones, quienes ven en cada partido una muestra de su amor y lealtad hacia sus colores. Sin embargo, más allá de las pasiones desbordadas y la historia deportiva, hay un elemento que añade complejidad a esta rivalidad: algunos jugadores han vestido ambas camisetas, generando polémica, controversia y, en algunos casos, una división aún mayor entre los hinchas. Aquí repasamos a aquellos futbolistas que pasaron de un lado al otro de la histórica rivalidad tapatía.

Fernando Quirarte: El defensor que cruzó la línea Un nombre que se destaca entre los que marcaron historia en ambas instituciones es el de Fernando Quirarte. El legendario defensor central de Chivas es recordado por ser pieza clave en el equipo que se coronó campeón en la temporada 1986-1987. Su gol en la final contra Cruz Azul es un momento épico para los rojiblancos, pero entre 1987 y 1989, su carrera dio un giro que lo llevó a las filas de Atlas. La llegada de Quirarte a los Zorros representó uno de esos episodios que hacen que el fútbol mexicano sea tan impredecible y emocionante, pues el defensor pasó de ser uno de los ídolos de Chivas a formar parte del eterno rival.

Juan Pablo Rodríguez: El regreso del “Chato” Otro jugador que se ha destacado por su paso por ambas escuadras es Juan Pablo Rodríguez, mejor conocido como el “Chato”. Durante su tiempo en Atlas, fue una pieza fundamental en el equipo de Ricardo La Volpe, que llegó hasta la final del torneo de 1999, aunque sin poder alcanzar el título. Sin embargo, su regreso a Chivas, donde formó parte del plantel que conquistó el título del Apertura 2006, dejó huella. Aunque su rol en el equipo era más bien de suplente, el “Chato” vivió la gloria de un campeonato con los rojiblancos, cerrando un círculo interesante en su carrera.

Oswaldo Sánchez: De Zorros a Chivas, un ídolo que cambió de camiseta Oswaldo Sánchez, uno de los porteros más emblemáticos de Chivas, comenzó su carrera profesional en las filas de Atlas, y aunque su historia con los Zorros no fue tan recordada como su paso por el Rebaño Sagrado, fue en Chivas donde se consolidó como un ídolo. Su desempeño durante el Clásico Tapatío, especialmente en el título del Apertura 2006, lo convirtió en uno de los jugadores más queridos por la afición rojiblanca. Su paso de Atlas a Chivas es uno de los casos más emblemáticos de jugadores que han cruzado la línea en esta rivalidad.

Jesús Corona: De Zorros a Chivas, sin continuidad pero con historia Jesús Corona, al igual que Sánchez, inició su carrera en Atlas antes de dar el salto a otros equipos, como los Tecos. Su paso por Chivas fue breve y no tuvo mucha continuidad debido a la presencia de Oswaldo Sánchez en el arco. Sin embargo, su vinculación con el club se mantiene viva por su participación en la Copa Libertadores, donde aunque no fue titular indiscutido, su paso por el equipo sigue siendo parte de la memoria colectiva rojiblanca.

Isaac Brizuela: Un paso discreto que se transformó en gloria Isaac Brizuela tuvo un paso discreto por Atlas, pero fue en Chivas donde encontró su lugar. Su habilidad y versatilidad en el campo lo hicieron un jugador fundamental en la estructura del equipo, siendo pieza clave en los títulos obtenidos por el Rebaño, incluyendo la Liga MX y la Concachampions. A pesar de su breve paso por los Zorros, Brizuela es ahora considerado un pilar en la historia reciente de Chivas.

Omar Bravo: Del amor en Chivas a la controversia en Atlas Omar Bravo, uno de los máximos goleadores en la historia de Chivas, también tuvo un paso por Atlas. A pesar de su gran legado en el Rebaño Sagrado, su breve incursión en los Zorros dejó una marca en la afición rojiblanca. El delantero es uno de los pocos jugadores que, después de haber sido ídolo en un club, cruzó la frontera hacia el rival tapatío, lo que generó diversas reacciones entre los seguidores de ambos equipos.

Jared Borgetti: Goleador de Atlas que no brilló en Chivas Finalmente, un caso interesante es el de Jared Borgetti, quien comenzó su carrera en Atlas, destacándose por su capacidad goleadora. Tras su paso por varios clubes, llegó a Chivas, pero su rendimiento no estuvo a la altura de las expectativas. A pesar de ser un goleador reconocido en otros equipos, su paso por el Rebaño no dejó huella profunda, convirtiéndolo en uno de los casos más complejos de la historia del Clásico Tapatío.

Los jugadores que han vestido ambas camisetas en el Clásico Tapatío han sido figuras controvertidas que han marcado la historia de estas dos instituciones. Mientras algunos logran conquistar el corazón de las aficiones a pesar de haber cambiado de bando, otros dejan un sabor agridulce. Sin duda, la rivalidad tapatía no solo es alimentada por los enfrentamientos en el campo, sino también por estos jugadores que, con sus decisiones, continúan generando conversaciones y pasiones entre los seguidores de Chivas y Atlas.