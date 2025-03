A pesar de haber nacido en Ámsterdam, Dean Huijsen siente que España es su hogar. Su crecimiento futbolístico y personal estuvo ligado a Málaga y Marbella, donde pasó gran parte de su vida. Ahora, su progresión en el Bournemouth y las bajas en la zaga de la selección han acelerado su ascenso al combinado absoluto de Luis de la Fuente, lo que podría llevarlo a debutar ante Países Bajos, la selección que dejó atrás.

Huijsen, de 1,97 metros de altura, ha tenido un ascenso meteórico desde que se consolidó en el equipo de Andoni Iraola. Con apenas 19 años, se une a una nueva generación de talentos que desafían la edad en la selección española, como Lamine Yamal y Pau Cubarsí.

El defensor inició su camino internacional con la selección de Países Bajos en categorías inferiores, pero una vez que obtuvo el pasaporte español, tomó la decisión de representar a la Roja. “Siempre he dicho que España es mi casa. Cuando puedo, vuelvo. Me siento español y, cuando surgió la oportunidad, no lo dudé”, afirmó en una entrevista con EFE.

Huijsen reconoce que, aunque nació en Ámsterdam, su infancia y formación futbolística estuvieron en España. “Mis amigos de la infancia son españoles, todo lo que aprendí en el fútbol fue aquí”, explicó.

El defensor de origen neerlandés tiene claro quiénes han sido sus ídolos. “Siempre me fijé en Sergio Ramos, para mí es el mejor central de la historia. Lo tenía todo: liderazgo, agresividad, salida de balón y hasta metía goles importantes. Además, también es del sur como yo”, comentó. También ha seguido de cerca a otros grandes defensores como Gerard Piqué y Virgil van Dijk, a quien considera el mejor central del mundo en la actualidad.

Huijsen ha pasado por algunos de los clubes más importantes de Europa. A los 16 años se fue a Juventus, donde creció en la cantera hasta llegar al primer equipo. Luego, tuvo una cesión en Roma, donde fue dirigido por José Mourinho y Daniele De Rossi, quienes marcaron su desarrollo. Ahora, en Inglaterra, destaca con el Bournemouth y ha encontrado la continuidad que necesitaba para dar el salto a la selección.

“En Italia aprendí a mejorar defensivamente, en España me quedé con la salida de balón y en Inglaterra la intensidad y el uno contra uno me han hecho mejorar mucho”, reflexionó.

🗣️ Dean Huijsen: “My idol? Sergio Ramos. For me, he’s the best CB in history. He has everything.” @relevo pic.twitter.com/CJRONNjCUb

— Madrid Xtra (@MadridXtra) March 18, 2025