Dorival Silvestre Júnior, más conocido como Dorival Júnior, ha forjado una carrera en el fútbol brasileño que lo ha llevado a ocupar uno de los puestos más codiciados y exigentes del fútbol mundial: ser el seleccionador nacional de Brasil. Nacido el 25 de abril de 1962 en Araraquara, São Paulo, Dorival ha pasado de ser un talentoso volante en sus días de jugador a convertirse en un referente indiscutible como director técnico, consolidándose como un hombre de confianza en el fútbol sudamericano.

Como futbolista, Dorival, conocido solo como “Júnior” en su época de jugador, tuvo una carrera de casi dos décadas. Inició su trayectoria en Ferroviária, el club de su ciudad natal, antes de pasar por equipos de renombre como Palmeiras, Grêmio y Coritiba. Su retiro llegó en 1999, pero ya se vislumbraba un futuro prometedor fuera de las canchas.

O evento será realizado às 11h30 no auditório da CBF.

O técnico Dorival Júnior vai convocar nesta sexta-feira (23) os jogadores para a disputa das duas primeiras partidas da Seleção Brasileira pelas Eliminatórias da Copa do Mundo neste ano.

La etapa más destacada de su vida, sin embargo, no comenzó hasta que colgó las botas. En 2002, Dorival Júnior inició su carrera como entrenador en el mismo club que lo vio nacer futbolísticamente, Ferroviária. A partir de ahí, su nombre comenzó a ganar peso, escalando rápidamente en la liga brasileña, donde se destacó en clubes como Figueirense, Fortaleza y Cruzeiro.

Su estilo como técnico, que se caracteriza por el equilibrio entre el juego ofensivo y el orden táctico, lo llevó a triunfar en clubes históricos como Santos, donde en 2010 dirigió a un equipo de jóvenes talentos, entre ellos Neymar, con quienes alcanzó el Campeonato Paulista. No obstante, su enfrentamiento con el joven Neymar en esa etapa marcó un momento crucial en su carrera, ya que fue despedido poco después. A pesar de estos altibajos, Dorival nunca perdió la confianza en su capacidad como entrenador.

Tras un recorrido por diversos clubes, Dorival regresó a Flamengo en 2022 para vivir uno de los momentos más importantes de su carrera. Con el club carioca, conquistó la Copa de Brasil y la Copa Libertadores, cementando su reputación como uno de los mejores estrategas del país. Luego de estos éxitos, su nombre volvió a sonar fuerte para dirigir a la selección nacional.

CONVOCAÇÃO 👀🇧🇷

O técnico Dorival Júnior convocou a Seleção Brasileira que vai enfrentar as equipes do Equador e Paraguai nas Eliminatórias para a Copa do Mundo 2026.

Os jogos serão nos dias 6 e 10 de setembro.

VAAAAMOOO BRASILLLL!!!!! 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/3HMcWgStgX

