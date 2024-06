Willy Sagnol es el actual entrenador de Georgia en la Eurocopa 2024. El exjugador del Bayern de Múnich ha llevado a Georgia por primera vez a una Eurocopa y los ha clasificado de manera épica a los octavos de final, asegurando su posición como una de las mejores terceras de la fase de grupos. Ahora, enfrentando a España, Sagnol afronta un desafío formidable, aunque sabe que no tiene nada que perder. Su estrategia de contragolpe, aprovechando la velocidad de sus jugadores, podría ser clave contra el equipo de Luis de la Fuente.

Georgia's coach Willy Sagnol:

"We are not afraid of Spain because we have nothing to lose. I have prepared all the plans." pic.twitter.com/M1w1pxK71W

— La Millie SPORTS (@lamilliesports) June 30, 2024