Ramón Menezes es una figura con una destacada trayectoria en el fútbol brasileño, tanto como jugador como entrenador. Nacido el 30 de junio de 1972, Menezes tuvo una exitosa carrera profesional como mediocampista, destacándose por su habilidad técnica y su liderazgo en equipos como Vasco da Gama, Cruzeiro y Atlético Mineiro. Su legado incluye títulos importantes como el Brasileirao y la Copa Libertadores.

Tras colgar las botas, Menezes comenzó su etapa como técnico, trabajando en equipos de categorías menores hasta llegar a la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF). Desde 2022, asumió la dirección técnica de la selección Sub-20 de Brasil, demostrando una visión táctica moderna y un enfoque orientado al desarrollo de talentos jóvenes, que hoy son seguidos por los principales clubes de Europa.

La lista de 23 jugadores seleccionados por Ramón Menezes para el Sudamericano Sub-20 2025 representa lo mejor del talento emergente brasileño. Con futbolistas que ya militan en ligas de élite en Europa y otros que brillan en los principales clubes de Brasil, este grupo promete ser una de las selecciones más competitivas del torneo.

Arqueros:

Defensores:

Mediocampistas:

Delanteros:

