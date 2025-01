Petit nació en Carmelo, Colonia, y desde muy joven mostró su talento con el balón. A los 13 años dejó su ciudad natal para unirse a la residencia juvenil de Nacional en Montevideo. Allí no solo perfeccionó su técnica, sino que también maduró en lo personal, adaptándose rápidamente a la vida lejos de casa.

Durante 2023, a los 17 años, maravilló a todos con su desempeño en las divisiones inferiores del club, anotando 37 goles en una temporada memorable. A pesar de su imponente físico de 1,89 metros, Petit no se limita a ser un clásico delantero de área. Su calidad técnica, visión de juego y capacidad para retrasarse y generar fútbol lo convierten en un atacante moderno, versátil y completo.

Don't think we saw the best of Gonzalo Petit today, although he still showed his quality several times, but I am very confident we will throughout this tournament.

Really love his profile. So versatile – physical, yet technically adept. He really knows how to find spaces. pic.twitter.com/KtAfN9Txv1

