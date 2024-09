Your browser doesn’t support HTML5 audio

En el vibrante escenario del fútbol brasileño, el nombre de Jamal Lewis empieza a resonar con fuerza. Este joven defensa norirlandés, nacido el 25 de enero de 1998 en Luton, Inglaterra, ha tenido un camino notable que lo ha llevado desde las pistas de atletismo hasta las canchas del São Paulo F. C. en el Campeonato Brasileño de Serie A.

Antes de dedicarse por completo al fútbol, Lewis destacó en el atletismo, consagrándose campeón nacional en las categorías élite de 800 y 1500 metros. Este trasfondo deportivo le ha brindado una base física excepcional, que se ha traducido en una gran capacidad para desplazarse por el campo y defender su zona.

