J.J. Redick defiende su fichaje como técnico de los Lakers: “Me lo he ganado” El exescolta de la NBA, ahora convertido en entrenador de los Lakers, responde a las críticas sobre su falta de experiencia en el banquillo y asegura que su profundo conocimiento del baloncesto lo hace merecedor del cargo.

El fichaje de J.J. Redick como entrenador de Los Angeles Lakers ha generado revuelo en el mundo del baloncesto. Redick, quien tuvo una destacada carrera como jugador en equipos como los Orlando Magic, Los Angeles Clippers y Philadelphia 76ers, se ha ganado un nombre como analista y comunicador tras retirarse. Sin embargo, su transición a un puesto de entrenador principal en una de las franquicias más icónicas de la NBA ha sido vista con escepticismo, especialmente considerando su limitada experiencia previa en los banquillos.

JJ Redick on what his starting 5 will be: “It’ll be the starting five that went 23-10 last year.” pic.twitter.com/rvjxcTKC0c — Lakers All Day Everyday (@LADEig) September 25, 2024

En una reciente conversación con Zach Lowe en su podcast, Redick abordó de frente las críticas sobre su nombramiento y defendió su preparación para el puesto. “Hay una confusión entre lo que significa merecer o no algo. No llegué aquí porque haya pasado años como asistente, sino porque me he pasado 32 años dedicándome a entender este juego”, explicó. Redick destacó que su enfoque detallista como jugador, tanto en su rendimiento individual como en el colectivo, fue clave para mantenerse 14 temporadas en la NBA, a pesar de no contar con el físico más imponente.

A lo largo de su carrera como jugador, Redick se ganó la reputación de ser uno de los más trabajadores y meticulosos, cualidades que espera trasladar a su nueva posición. Sin embargo, la transición de jugador a entrenador no es tarea fácil. En su nueva etapa, Redick deberá enfrentarse a un desafío completamente distinto: gestionar los egos de superestrellas, tomar decisiones clave en momentos de alta presión y, sobre todo, ganarse el respeto del vestuario de los Lakers, equipo liderado por LeBron James.

Aunque su nombramiento ha sido visto por algunos como prematuro, el respaldo que ha recibido por parte de la directiva de los Lakers muestra confianza en su visión y liderazgo. “Este es un proyecto a largo plazo”, comentó un directivo de los Lakers en declaraciones recientes. “Creemos que J.J. tiene una mente privilegiada para el baloncesto y una gran capacidad de comunicación, lo que lo convierte en una elección adecuada para guiar a este equipo”.

Lakers head coach JJ Redick told @ZachLowe_NBA this will be their starting lineup this season (https://t.co/CX4NsdQ7S3): D’Angelo Russell

Austin Reaves

Rui Hachimura

LeBron James

Anthony Davis LA outscored opponents by 5.5 points per 100 possessions with this lineup in 2023-24. pic.twitter.com/BiqSzBvh6T — Evan Sidery (@esidery) September 25, 2024

A medida que Redick se enfrenta a esta nueva etapa en su carrera, la expectativa y la presión sobre él no harán más que aumentar. Sin embargo, si hay algo que ha demostrado a lo largo de su carrera es su capacidad para adaptarse y superar las adversidades.