Brasil es una cantera inagotable de talento, y en el Sudamericano Sub-20 de este año, un nombre destaca con luz propia: Pedrinho. Con apenas 18 años, el mediocampista ofensivo lleva la prestigiosa camiseta número 10 de la selección juvenil de Brasil y es considerado uno de los jugadores más prometedores de su generación.

Actualmente, Pedrinho juega en el Zenit de San Petersburgo, club al que llegó en 2024 tras ser transferido desde el Corinthians por 9 millones de euros. Su habilidad para desequilibrar, su visión de juego y su capacidad de liderazgo lo perfilan como una futura estrella de la ‘Canarinha’.

Nacido en 2005, Pedrinho comenzó su carrera en las divisiones juveniles del Corinthians, uno de los clubes más grandes de Brasil. Desde muy joven, mostró un talento especial con el balón, destacándose por su técnica depurada y su capacidad para crear jugadas de peligro.

En la temporada 2023/24, el joven mediocampista tuvo su gran oportunidad con el primer equipo del ‘Timao’. Su desempeño llamó la atención de varios clubes europeos, pero fue el Zenit de San Petersburgo quien apostó por su talento, pagando 9 millones de euros para asegurarse su fichaje.

El Sudamericano Sub-20 es el escenario perfecto para que los futuros cracks del fútbol mundial se den a conocer, y Pedrinho está aprovechando su oportunidad. Como portador de la camiseta número 10, el mediocampista ofensivo es el encargado de manejar los hilos del ataque brasileño, demostrando su calidad con regates, asistencias y goles.

Su capacidad para filtrar pases entre líneas, su creatividad en el último tercio del campo y su precisión en los tiros de larga distancia lo han convertido en una de las piezas clave del equipo dirigido por Ramon Menezes. Brasil, con Pedrinho como referente, busca conquistar el torneo y asegurar su clasificación al Mundial Sub-20.

El Zenit de San Petersburgo ha sido una plataforma de desarrollo para varios jugadores sudamericanos, y en el caso de Pedrinho, la expectativa es alta. A pesar de su juventud, ya ha comenzado a ganar minutos en el primer equipo y se espera que continúe su evolución en el fútbol europeo.

A largo plazo, Pedrinho apunta a consolidarse en la selección mayor de Brasil. Con el retiro de figuras como Neymar cada vez más cercano, la ‘Canarinha’ necesita nuevas estrellas, y el joven mediocampista podría ser una de ellas.

Brasil ha visto pasar a leyendas con la camiseta número 10, desde Pelé y Zico hasta Rivaldo, Ronaldinho y Neymar. Pedrinho tiene el talento y el carácter para seguir esa tradición y convertirse en el próximo gran creador de juego del país.

🇧🇷 Pedro 🇧🇷

Pedro Henrique Silva dos Santos, known as Pedro or Pedrinho, was born on February 5, 2006, in São Paulo, Brazil. At just 18 years old, he is a talented winger known for his speed, agility, and ball control. Let's analyze his profile.⬇️⬇️ pic.twitter.com/Jb2PDCQedc

— Scout Europe (@scouteuropee) January 9, 2025