Tete Morente, el centrocampista español que ha captado la atención de los aficionados y expertos por igual. Nacido en La Línea de la Concepción, España, el 4 de diciembre de 1996, José Antonio Morente Oliva, conocido en el mundo del fútbol como Tete Morente, ha recorrido un camino lleno de esfuerzo y dedicación que lo ha llevado a convertirse en una pieza clave del U. S. Lecce para la temporada 2024/25.

Morente inició su carrera en el Atlético de Madrid, donde se destacó en el equipo juvenil durante la temporada 2014-15. Su talento no pasó desapercibido y, al año siguiente, dio el salto al Atlético de Madrid “B”, compitiendo en la Tercera División española. Esta etapa le permitió ganar experiencia y mostrar su habilidad en el campo, sentando las bases para su carrera profesional.

Durante la temporada 2016-17, Tete Morente se unió al C. D. Atlético Baleares en Segunda B, donde disputó 23 partidos y participó en el play-off de ascenso a la categoría de plata. Su rendimiento llamó la atención de clubes de mayor envergadura, y en julio de 2017, fichó por el Club Gimnàstic de Tarragona para debutar en la Segunda División. Su contrato por dos temporadas con el Gimnàstic le permitió demostrar su potencial, y en enero de 2019, fue cedido al Club Deportivo Lugo para continuar su desarrollo.

La temporada 2019-20 comenzó para Morente en el C. D. Lugo, pero en el mercado invernal, se trasladó al Málaga C. F. hasta junio de 2021. Su paso por el Málaga le permitió seguir consolidando su carrera. El 16 de septiembre de 2020, Tete Morente firmó con el Elche C. F. por cuatro temporadas, después de que el club ilicitano abonara su cláusula de rescisión al Málaga. En Elche, tuvo la oportunidad de debutar en la Primera División, marcando un hito importante en su carrera.

Con el fin de su contrato con el Elche C. F. al término de la campaña 2023-24, Tete Morente se unió al U. S. Lecce, donde se espera que continúe su ascenso en el fútbol europeo. Su versatilidad, visión de juego y capacidad para controlar el medio campo lo convierten en una de las grandes apuestas de la Serie A para la temporada 2024/25.

