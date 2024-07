Según informes recientes, el entrenador argentino Mauricio Pochettino podría asumir la dirección técnica del seleccionado masculino de fútbol de los Estados Unidos.

Pochettino, de 52 años, cuenta con una vasta experiencia en clubes de élite del fútbol europeo. Desde llevar al Tottenham a la final de la Champions League hasta dirigir al estelar PSG, su carrera ha sido destacada. Su último paso por el Chelsea fue agridulce: aunque logró revitalizar a un equipo en declive y ganó el cariño de sus jugadores, su contrato terminó de común acuerdo con la directiva londinense.

I can understand why people believe England's next manager should be English… but it's personally never bothered me.

I think the best manager currently available, who would also realistically take it, is Mauricio Pochettino.

He'd be my 1st choice. pic.twitter.com/2uZYdofPkO

— Dougie Critchley (@DougieCritchley) July 15, 2024