La selección de fútbol de Nueva Zelanda ha apostado por una combinación de experiencia y juventud en su última convocatoria, destacando a tres jugadores mayores que prometen ser claves en su desempeño: Michael Boxall, Sarpreet Singh y Joe Bell. Estos futbolistas aportan no solo su talento en el campo, sino también liderazgo y experiencia crucial para enfrentar los retos venideros.

Michael Boxall, nacido el 18 de agosto de 1988, es uno de los veteranos del equipo con una sólida carrera en defensa. Actualmente juega para el Minnesota United en la Major League Soccer (MLS). Boxall es conocido por su fortaleza física, capacidad para leer el juego y liderazgo en la línea defensiva. Su experiencia internacional, acumulada a lo largo de numerosos partidos con los All Whites, es vital para mantener la solidez defensiva del equipo neozelandés.

Michael Boxall played the full 90 minutes in New Zealand’s 2-1 win against Guinea in their opening match of the Paris Olympics! 🇳🇿 pic.twitter.com/4v6GQoyObs

— MNUFC NEWS (@mnufcnews) July 24, 2024