¿Quiénes son los jugadores que vistieron la camiseta del Liverpool y Manchester City? Jugadores que dejaron huella en Liverpool y Manchester City en la previa del gran encuentro por Premier League

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este fin de semana, Liverpool y Manchester City se enfrentarán en un duelo crucial de la 13ª jornada de la Premier League. La rivalidad entre ambos clubes no solo se vive en el campo, sino también en la memoria de los aficionados, quienes recuerdan con nostalgia a ciertos jugadores que tuvieron el privilegio de vestir ambas camisetas. En este contexto, repasamos a siete futbolistas que dejaron una marca indeleble en los dos clubes.

1. Mario Balotelli: Genio y figura

Manchester City (2010-2013): Balotelli se convirtió en un ícono del City por su talento y personalidad excéntrica. Su habilidad en el campo se complementaba con momentos memorables fuera de él, como la famosa camiseta que decía Why Always Me?. Durante su paso por el club, ayudó a conquistar la Premier League en 2012, destacándose con asistencias clave, como la que selló el gol del título de Sergio Agüero.

Liverpool (2014-2015): Su paso por Anfield fue menos impactante. Llegó con grandes expectativas, pero solo anotó un gol en la Premier League. A pesar de no haber encontrado la misma chispa que en Manchester, Balotelli sigue siendo un personaje fascinante en la historia del fútbol.

2. Daniel Sturridge: De joven promesa a estrella consolidada

Manchester City (2006-2009): Formado en las categorías juveniles del City, Sturridge debutó como profesional mostrando un olfato goleador natural. Sin embargo, su búsqueda de protagonismo lo llevó a otros clubes.

Liverpool (2013-2019): En Anfield, Sturridge se convirtió en una pieza clave del ataque, especialmente durante la temporada 2013-14, formando una temida dupla con Luis Suárez. Su participación fue fundamental en el camino hacia la final de la Champions League en 2018, consolidándose como un delantero talentoso y determinante.

3. James Milner: El todo terreno de la Premier

Manchester City (2010-2015): Milner fue una figura versátil y confiable para el City, jugando tanto de centrocampista como de lateral. Su contribución fue esencial en las campañas de la Premier League y competiciones europeas.

Liverpool (2015-2022): Llegó como agente libre y rápidamente se convirtió en un líder en el vestuario. Su experiencia y profesionalismo fueron cruciales para un Liverpool que buscaba títulos importantes, incluidos la Premier League y la Champions League.

4. Nicolás Anelka: Breves pero impactantes pasos

Manchester City (2002-2005): Anelka llegó al City en un momento de transición para el club, donde demostró su calidad con actuaciones destacadas y goles importantes.

Liverpool (2001-2002): Aunque su tiempo en Liverpool fue breve, dejó su huella con goles decisivos. Su talento natural como delantero siempre fue evidente, aunque su carrera lo llevaría por varios clubes.

5. Kolo Touré: Seguridad en la defensa

Manchester City (2009-2013): Touré fue un pilar defensivo durante el ascenso del City como potencia en el fútbol inglés, aportando liderazgo y solidez en la zaga.

Liverpool (2013-2016): En Anfield, Touré continuó siendo una presencia confiable en la defensa, participando en campañas importantes y ayudando a los jóvenes con su vasta experiencia.

6. Robbie Fowler: El héroe de Anfield que cerró su ciclo en el City

Manchester City (2003-2006): En las últimas etapas de su carrera, Fowler llevó su experiencia y capacidad goleadora al City, dejando una buena impresión en el club.

Liverpool (1993-2001, 2006-2007): Sin embargo, Fowler es principalmente recordado por su tiempo en Liverpool, donde es considerado uno de los mejores delanteros en la historia del club. Sus goles y carisma lo convirtieron en una leyenda de Anfield.

7. Raheem Sterling: Promesa cumplida

Liverpool (2010-2015): Sterling debutó en Liverpool como una joven promesa. Su velocidad y habilidad para desbordar llamaron rápidamente la atención, convirtiéndose en una figura importante en su etapa final en Anfield.

Manchester City (2015-2022): En el City, Sterling alcanzó nuevas alturas. Bajo la dirección de Pep Guardiola, se convirtió en uno de los jugadores más efectivos de la Premier League, contribuyendo con goles y asistencias clave en múltiples títulos.

Estos jugadores representan la conexión entre dos de los clubes más importantes de Inglaterra, llevando su talento y espíritu competitivo a ambos lados de esta histórica rivalidad. Este fin de semana, mientras Liverpool y Manchester City se enfrenten nuevamente, los