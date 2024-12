Raúl Jiménez fue protagonista en el empate 2-2 entre el Fulham y el Bournemouth. Su gol, un certero cabezazo, no solo sumó para su equipo, sino que marcó un hito personal al igualar el récord de 53 goles en la Premier League, ostentado también por Javier ‘Chicharito’ Hernández. Este logro lo coloca como uno de los máximos referentes mexicanos en la historia del fútbol inglés.

History for Raúl Jiménez!

He ties Chicharito with 5⃣3⃣ career Premier League goals for the most by a @miseleccionmxEN player 🇲🇽 pic.twitter.com/UJKJYdo1I3

— Premier League USA (@PLinUSA) December 29, 2024