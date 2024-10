Real Madrid está a sólo seis puntos del Barça pero Ancelotti está muy dolido

Tras la angustiosa derrota, el técnico del Madrid,

Carlo Ancelotti,

no se guardó

sus sentimientos sobre cómo se desarrollaron los acontecimientos.

Vía Fabrizio Romano:

“Perdimos muchas ocasiones, perdimos la energía cuando marcaron…”. “Estamos dolidos, sí… momento difícil. Pero no nos rendiremos, la temporada es larga”.

Sí, la temporada es larga y el Real Madrid está a sólo seis puntos del Barça, que está dominando hasta ahora. Los anfitriones tuvieron su cuota de oportunidades, pero fueron ineficaces en el último tercio del campo, sin poder batir al portero Iñaki Peña. El fichaje de verano, Kylian Mbappé, tuvo una oportunidad fenomenal de marcar su primer gol en un Clásico tras recibir un pase perfecto de Vinicius Junior, pero Peña le negó el gol con una parada brillante.

Robert Lewandowski puso un freno a la situación al comienzo de la segunda mitad con un doblete en apenas tres minutos. Lamine Yamal y Raphinha añadieron dos más al final del segundo periodo.

Pérdidas como esta no son normales en el Real Madrid, que no sólo es el vigente campeón de LaLiga, sino también el actual campeón de la Champions League. Con un ataque tan potente formado por jugadores como Mbappé, Vinicius, Rodrygo y Jude Bellingham, no hay excusa para no marcar en un encuentro tan crucial. Sin embargo, Rodrygo no jugó por lesión.

No hace falta decir que los blancos no pueden permitirse más tropiezos si quieren volver a ganar la máxima categoría del fútbol español. La atención se centrará en el encuentro del próximo fin de semana contra el Valencia, que actualmente está en el último lugar en medio de su horrible campaña. Después de eso, será un partido de la Liga de Campeones contra el AC Milan en el Bernabéu.