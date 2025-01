El próximo domingo, el Real Madrid y el Barcelona se medirán en la final de la Supercopa de España, un enfrentamiento que promete emociones intensas entre dos de los equipos más icónicos del fútbol mundial. El escenario será el estadio King Abdullah Sports City, en Arabia Saudita, con el árbitro Jesús Gil Manzano y el VAR a cargo de Javier Iglesias Villanueva.

El Real Madrid llegó al duelo decisivo tras derrotar 3-0 al Mallorca en semifinales. Los goles fueron obra de Jude Bellingham, un tanto en propia puerta de Martin Valjent, y Rodrygo, quien sigue mostrando su calidad en momentos clave.

Por su parte, el Barcelona venció 2-0 al Athletic Bilbao con anotaciones de Gavi y Lamine Yamal, el joven talento que continúa consolidándose como una de las grandes promesas del fútbol mundial.

Barcelona and Real Madrid are clear of the rest of Spain when it comes to Supercopa de España wins 🙌🏆 pic.twitter.com/C7vbdzKiRi

— OneFootball (@OneFootball) January 10, 2025