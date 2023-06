Real Madrid ya tiene rival por Kylian Mbappé, un club inglés está interesado El jugador francés tiene otro pretendiente dispuesto a pagar lo que sea para quedarse con sus servicios.

Varios son los meses que llevamos escuchando la posibilidad de que Kylian Mbappé juegue en el Real Madrid, abandonando así de manera definitiva el Paris Saint Germain. Sin embargo, esos no han sido más que rumores, al menos hasta los últimos días en que parece que pudiera existir alguna posibilidad de que esto ocurra. De hecho, el cuadro blanco ha detenido las operaciones por el resto de los atacantes que le interesaban, lo que hace pensar que sí están tratando de obtener al espectacular atacante francés.

Con todo y eso, las noticias más recientes no son buenas para el conjunto merengue. El día de hoy se conoció la noticia de que una divisa está pensando en adquirir los servicios del astro francés, lo que la pondría a pelear directamente con el elenco presidido por Florentino Pérez. De hecho, se dice que estarían dispuestos a entregar lo que sea con tal de hacerse con él.

A la carga los ingleses

Según el agente FIFA, Marco Kirdemir, el mercado alrededor de Mbappé tiene altas probabilidades de moverse. Además, adelantó que los actuales dueños de Kylian no están contentos con su manifestación de no querer renovar su contrato un año más después el final de la venidera campaña. Estas fueron sus palabras al respecto: “He hablado con gente cercana a la familia de Qatar que dirige el club y me han dicho que están muy enojados. Querían y tenían la confianza de que iba a renovar. El Emir está muy molesto”.

No obstante, lo que verdaderamente llama la atención es lo que dijo después sobre el estado actual de las negociaciones que rodean al delantero galo: “El Liverpool está haciendo la competencia al Real Madrid y quiere pagar una fortuna por Mbappé”. Incluso detalló que serían 300 millones los que pondrían los Reds sobre la mesa para llevárselo. ¿Entonces, Mbappé vestirá de rojo y no de blanco? Sólo el tiempo lo dirá.