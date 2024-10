Renato Veiga: El ascenso meteórico del nuevo talento de Portugal y Chelsea Renato Veiga, a sus 21 años, ha vivido un verano de 2024 inolvidable. Tras brillar en el Basilea suizo, su traspaso al Chelsea por 14 millones de euros le ha permitido debutar en la Premier League y la selección de Portugal, donde ya demuestra ser una de las mayores promesas del fútbol europeo.

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El joven futbolista portugués Renato Veiga ha protagonizado uno de los ascensos más notables del fútbol en 2024. Después de despuntar en el Basilea, su fichaje por el Chelsea marcó el comienzo de una nueva etapa llena de desafíos. Sin embargo, el defensa, con solo 21 años, ha demostrado estar más que preparado para brillar tanto en la Premier League como en la selección nacional de Portugal.

First start, +3 points. Perfect night 💪🇵🇹 pic.twitter.com/UrwYw0nW8k — Renato Veiga (@Renato_veiga40) October 12, 2024

Veiga debutó este fin de semana con la camiseta de la selección portuguesa en un enfrentamiento decisivo contra Polonia en la Nations League. Y no fue un debut cualquiera: Roberto Martínez, seleccionador de Portugal, confió plenamente en el joven y lo alineó como titular en la defensa junto a Rúben Dias, asignándole la tarea de frenar a uno de los mejores delanteros del mundo, Robert Lewandowski. Veiga respondió con una actuación sobresaliente, consolidándose como una pieza clave en el equipo.

Un jugador versátil y completo

Lo que hace especial a Renato Veiga es su increíble versatilidad. Con 1,90 metros de altura, es un defensa zurdo con una capacidad única para adaptarse a múltiples posiciones. En el Chelsea, aún no se define su posición ideal, ya que ha demostrado un rendimiento excelente tanto de central, como lateral izquierdo, e incluso como pivote en el centro del campo. Su precisión en los pases y su potente disparo son cualidades que lo convierten en un jugador completísimo para su edad, además de contar con un físico imponente que lo hace destacar.

Renato Veiga is a Bargain 🇵🇹💙🥶

Getting veiga for £12M is insane Renato Veiga is gonna be the next big talent in the premier league 💫🇵🇹💙pic.twitter.com/d21SUe3WnH — Vïbëz Milá (@MilaVIbezCFC) October 13, 2024

Veiga es una joya que estaba oculta en la liga suiza después de su salida del Sporting de Portugal, club donde no encontró la confianza de su entrenador. “Estoy agradecido por lo que el Sporting hizo por mí… Rúben Amorim decidió no confiar en mí y mi carrera se desarrolló en el extranjero”, comentó Veiga con cierta ironía. A pesar de esa difícil etapa, su talento no pasó desapercibido para Enzo Maresca en el Chelsea ni para Roberto Martínez en la selección de Portugal.

Un futuro brillante en Stamford Bridge y con la Seleçao

El fichaje de Veiga por 14 millones de euros ya empieza a parecer una ganga, considerando su rendimiento en tan solo unos meses. En Stamford Bridge, los aficionados y el cuerpo técnico están emocionados por su potencial, mientras que en la selección portuguesa, su actuación ha despertado grandes expectativas de cara al futuro.

Roberto Martinez on Renato Veiga: "I'm very pleased because he didn't play like a young player, he showed incredible maturity. He was a focused and aggressive centre-back, he won every duel, he's very strong in the air. His debut level shows the potential…" [via @abolapt] pic.twitter.com/lOwdpLDlCk — Absolute Chelsea (@AbsoluteChelsea) October 13, 2024

Con su juventud, versatilidad y madurez en el campo, Renato Veiga se perfila como uno de los jugadores a seguir en los próximos años, tanto en la Premier League como en las competiciones internacionales con Portugal.