Nacido el 29 de marzo de 1996 en Lyon, Francia, Romain Del Castillo es un mediocampista ofensivo con una carrera que comenzó en las categorías inferiores del Olympique Lyonnais. En 2014, debutó con el segundo equipo del Lyon y al año siguiente dio el salto al primer equipo. Sin embargo, su desarrollo profesional tomó forma durante cesiones a equipos como el FC Bourg-Péronnas y el Nîmes Olympique, donde mostró su habilidad para crear juego y contribuir en ataque.

En 2018, el Stade Rennais confió en su potencial y le dio un rol más destacado. Allí, Del Castillo ganó la Coupe de France en 2019, un título que marcó un punto alto en su carrera. Desde 2021, forma parte del Stade Brestois 29, donde ha asumido el papel de líder creativo y referente ofensivo, consolidándose como uno de los jugadores más importantes del equipo.

Romain Del Castillo ha sido uno de los motores del Brest esta temporada. En la Ligue 1, ha disputado 10 partidos, anotando 3 goles y brindando 2 asistencias en 660 minutos. Su capacidad para influir en el ataque ha sido crucial, con un promedio de un gol o asistencia cada 220 minutos. En la UEFA Champions League, ha jugado 3 partidos, acumulando 164 minutos en los que ha sido clave en la organización del juego y el control del mediocampo.

Con un total de 13 partidos entre todas las competiciones, 3 goles y 2 asistencias, Del Castillo demuestra su versatilidad y su importancia tanto en el torneo local como en la máxima competencia europea.

El enfrentamiento contra el FC Barcelona será una prueba de fuego para Del Castillo y el Brest. Como portador de la camiseta número 10, su responsabilidad será guiar a su equipo en el Camp Nou, uno de los escenarios más imponentes del fútbol mundial. Su creatividad y su capacidad para filtrar pases clave lo convierten en una amenaza constante para la defensa blaugrana, y su experiencia en Ligue 1 lo respalda para competir al más alto nivel.

Del Castillo también destaca por su temple en los partidos importantes, lo que será vital para el Brest en un duelo donde cualquier detalle puede marcar la diferencia. Su habilidad para manejar el balón en espacios reducidos y su precisión en el último tercio del campo serán factores determinantes para que su equipo mantenga vivas sus aspiraciones en la Champions League.

Desde su llegada al Brest en 2021, Del Castillo ha evolucionado hasta convertirse en un verdadero líder dentro y fuera del campo. Su inteligencia táctica y su capacidad para asumir la responsabilidad en momentos cruciales lo han consolidado como un referente en el equipo. Además, su experiencia previa en clubes como el Stade Rennais y el Olympique Lyonnais le aporta el bagaje necesario para enfrentar rivales de la talla del Barcelona.

A sus 28 años, Romain Del Castillo se encuentra en el punto álgido de su carrera. Esta temporada no solo le está permitiendo demostrar su calidad en la Ligue 1, sino también brillar en el escenario más prestigioso de Europa: la Champions League. Su actuación contra el Barcelona podría ser un escaparate para proyectar su carrera a niveles aún más altos.

Romain Del Castillo is going to crack the Ligue 1 Team of the Season — he’s been absolutely phenomenal for Brest. pic.twitter.com/GwCieLW6uC

— Zach Lowy (@ZachLowy) April 16, 2024