Santiago Giménez sigue siendo una de las figuras más codiciadas del fútbol europeo tras su gran temporada con el Feyenoord. Su rendimiento goleador ha despertado el interés de varios equipos de primer nivel, y el AC Milan parece decidido a ficharlo como su nuevo delantero estrella.

Luego de varios días de negociaciones, el club italiano y el entorno del atacante mexicano habrían llegado a un principio de acuerdo, dejando ahora la última palabra en manos del Feyenoord, que deberá decidir si acepta la oferta del conjunto ‘rossonero’.

🚨🔴⚫️ Santiago Giménez’s agent Rafaela Pimenta has made new contact with Feyenoord today presenting formal proposal from AC Milan.

Álvaro Morata, on the verge of joining Galarasaray as exclusively revealed…

…and Milan are pushing again for Giménez with player keen on move. pic.twitter.com/zDRtQFksos

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 30, 2025