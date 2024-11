El Real Madrid atraviesa un momento delicado bajo el mando de Carlo Ancelotti. Las recientes derrotas frente al Barcelona y el Milan han generado un terremoto en la directiva y entre los aficionados, cuestionando la capacidad del entrenador italiano para seguir al frente del equipo. Estas derrotas, sumadas a un rendimiento irregular en competiciones clave, podrían acelerar su salida del club antes de lo esperado.

Resultados que alarman al Madridismo

En el Clásico contra el Barcelona en el Santiago Bernabéu, el Real Madrid no logró concretar sus oportunidades de gol, lo que resultó en una derrota que dejó un sabor amargo en los hinchas y en un sector de la prensa. El partido evidenció problemas en la toma de decisiones tácticas y en la eficacia ofensiva, factores que fueron señalados directamente al técnico.

A esta decepción se sumó el traspié en la Champions League, donde el equipo blanco cayó 1-3 ante el Milan, complicando su clasificación a la siguiente fase. Los italianos dominaron con una estrategia de presión alta y solidez defensiva, dejando al Madrid sin respuestas en el campo. Este resultado aumentó las críticas hacia Ancelotti y su gestión.

La directiva busca soluciones: Santiago Solari, la carta interina

Con la presión al máximo, las especulaciones sobre el futuro de Ancelotti no se han hecho esperar. Aunque nombres como Raúl y Xabi Alonso están en la lista de candidatos a largo plazo, los medios en España aseguran que Santiago Solari, exjugador y técnico con experiencia en la institución, sería el encargado de asumir como entrenador interino en caso de un cambio inmediato.

Solari, quien ya tuvo un breve paso como DT del primer equipo en la temporada 2018-2019, conoce a fondo la estructura del club y podría aportar estabilidad en un momento de crisis. La idea sería que el argentino lidere al equipo hasta mediados de 2025, cuando se espera que Xabi Alonso, actualmente al mando del Bayer Leverkusen, tome las riendas de forma definitiva.

¿Qué sigue para Ancelotti?

A pesar de las críticas, Carlo Ancelotti sigue en el cargo, pero con la presión de obtener resultados inmediatos, especialmente en la Champions League, donde el margen de error es cada vez más estrecho. Su contrato, que finaliza en 2025, parece poco probable que se renueve, lo que ha avivado las conversaciones sobre su salida antes del término oficial.

Un futuro incierto para el Real Madrid

El Real Madrid enfrenta un periodo de incertidumbre tanto en lo deportivo como en lo administrativo. Mientras Ancelotti intenta salvar su puesto con victorias, el club ya parece preparar el terreno para un relevo en el banquillo. Los próximos partidos serán decisivos no solo para el técnico italiano, sino también para el futuro inmediato de una institución que exige resultados al más alto nivel.

🚨 BREAKING: Xabi Alonso is set to 𝐋𝐄𝐀𝐕𝐄 Bayer Leverkusen in 2025! 🇩🇪👋

All roads lead to him joining Real Madrid to succeed Carlo Ancelotti. ⚪️

(Via @eurosport) pic.twitter.com/HWDfRTeqEi

— Pubity Sport (@pubitysport) November 14, 2024