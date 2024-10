La noche se tornó sombría para el Manchester City en el Tottenham Hotspur Stadium, donde el extremo brasileño Savinho, exjugador del Girona, fue víctima de una lesión que lo obligó a salir en camilla y entre lágrimas. En el partido de octavos de final de la Carabao Cup ante los Spurs, Savinho sufrió una lesión en el tobillo derecho mientras intentaba un regate frente a Destiny Udogie. Aunque las imágenes no esclarecen si la lesión ocurrió durante el duelo con el jugador italiano o al apoyar el pie en el césped, el brasileño se retiró visiblemente afectado.

En un primer momento, Savinho pareció no ser completamente consciente de la gravedad de la lesión; sin embargo, segundos después, el dolor lo llevó a lanzarse al suelo, agitando las manos en busca de ayuda médica y señalando una notable inflamación en el tobillo. Esta desafortunada situación suma al brasileño a una extensa lista de lesionados en el Manchester City, que ya incluye a jugadores claves como Kyle Walker, Kevin De Bruyne, Rodrigo Hernández, Oscar Bobb, Jeremy Doku y Jack Grealish.

Savinho was in tears as he was stretchered off for Man City vs. Tottenham with an injury. pic.twitter.com/36r0Z4OK0a

— ESPN FC (@ESPNFC) October 30, 2024