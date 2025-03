Scaloni responde a Raphinha y opina sobre Lamine Yamal El DT de Argentina bajó la tensión tras las polémicas declaraciones del brasileño y destacó el talento del joven español. Además, analizó el choque ante Brasil por Eliminatorias.

Scaloni no entra en la polémica con Raphinha y enfoca el duelo con Brasil

En la antesala del clásico entre Argentina y Brasil, Lionel Scaloni fue consultado sobre las explosivas declaraciones de Raphinha, quien prometió darle una “paliza” a la Albiceleste y aseguró que les marcaría un gol. Fiel a su estilo, el técnico campeón del mundo evitó el conflicto y respondió con mesura.

“No profundicé en las declaraciones de los jugadores, pero sí me han comentado. Es un partido importante, pero no deja de ser un partido de fútbol”, expresó Scaloni en conferencia de prensa, restándole importancia a la provocación.

El entrenador recordó la imagen de Messi y Neymar tras la final de la Copa América 2021, resaltando que, más allá de la rivalidad, el respeto debe prevalecer: “Son 90 minutos, nada más. Los dos queremos ganar”.

"Un Argentina 🇦🇷-Brasil 🇧🇷 siempre es importante, pero no deja de ser un partido. Recuerdo la foto de Leo sentado con Neymar en la escalera del Maracaná, después de la final de Copa América. Esa es la imagen que nos tiene que quedar a todos". ✍️Lionel Scaloni. EXCELENTE. pic.twitter.com/A4eBmHKsTR — VSports Team (@VSportsTM) March 24, 2025

El racismo y un mensaje de unidad

Otro de los temas sensibles en los enfrentamientos entre selecciones sudamericanas ha sido el racismo, un problema que ha generado incidentes recientes. Scaloni también abordó la cuestión con su habitual prudencia:

“El racismo en nuestra cabeza no existe, ni esa acción, ni ese término, ni esa palabra. Esperemos que la gente vaya y aliente a la Selección Argentina. Todos tenemos un amigo brasileño…”, sostuvo el DT, enviando un mensaje de respeto y convivencia.

El elogio de Scaloni a Lamine Yamal

Más allá del clásico sudamericano, Scaloni también se refirió a otros temas, como la Finalissima entre el campeón de la Copa América y el campeón de la Eurocopa. Sin embargo, destacó que aún no piensa en ese duelo porque no hay una fecha confirmada.

En ese contexto, el entrenador argentino también elogió al joven Lamine Yamal, una de las grandes promesas del fútbol mundial.

“Yamal posiblemente hoy sea uno de los mejores del mundo. No sabría compararlo con Leo… Es difícil compararlo, la verdad, y no quisiera decir algo que no quiero. Pero es un gran jugador, es evidente. Y va a estar dando mucho más”, afirmó Scaloni, reconociendo el talento del joven español.

Brasil, un rival de jerarquía

En cuanto al choque ante Brasil, Scaloni reconoció la calidad del rival y anticipó un partido similar al que Argentina disputó recientemente ante Uruguay, donde la Albiceleste logró imponerse con autoridad en el Estadio Centenario.

“Brasil es una de las selecciones más grandes del mundo y tiene mucho potencial. Va a ser un partido similar al del otro día con Uruguay. Tenemos que estar preparados porque el rival tiene con qué dominar el partido. Esperemos que sea corto su dominio y que estemos preparados”, analizó el técnico argentino.

Respecto a la formación, Scaloni no confirmó el equipo, pero dejó entrever que habrá pocas modificaciones respecto al once que venció a Uruguay:

“Será muy parecida a la del otro día, con el ingreso de Rodrigo De Paul. Por ahí con uno o dos cambios… Veremos. Todavía estoy viendo algunas cosas”, adelantó.

"NO, ROTUNDAMENTE NO" ✍️ Lionel Scaloni fue CONTUNDENTE sobre la posibilidad de exhibir la Copa del Mundo ante Brasil 📺 #DisneyPlus pic.twitter.com/FBQqgJKnVz — SportsCenter (@SC_ESPN) March 24, 2025

Un nuevo desafío sin Messi ni Lautaro

Argentina enfrentará este martes a Brasil en el Estadio Monumental, desde las 21:00 hora local (1:00 a.m. en España), en un partido clave por las Eliminatorias Sudamericanas.

Tal como ocurrió ante Uruguay, la Albiceleste no contará con varias de sus figuras, entre ellas Lionel Messi, Lautaro Martínez, Giovani Lo Celso, Paulo Dybala y Gonzalo Montiel. Sin embargo, Scaloni confía en su equipo y buscará una nueva victoria para consolidar a Argentina en la cima de la tabla.