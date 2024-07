En un incidente que ha generado controversia, la Federación Francesa de Fútbol (FFF) ha decidido denunciar a Enzo Fernández ante la FIFA. La acción se debe a unos cánticos realizados por el jugador durante una transmisión en vivo, donde se escuchaba una letra que, según la FFF, contiene mensajes racistas.

La letra en cuestión dice: “Escuchen, rueden la bola, juegan en Francia, pero son todos de Angola, su vieja es nigeriana; su viejo, camerunés. Pero en el documento, nacionalidad francés”.

La FFF ha expresado su profundo descontento y preocupación por el contenido de los cánticos, considerándolos inaceptables y contrarios a los valores de igualdad y respeto promovidos en el deporte. La denuncia busca que la FIFA tome medidas disciplinarias contra el jugador, argumentando que dichos comentarios son perjudiciales y promueven la discriminación racial.

Wesley Fofana has responded to a video posted on Instagram by his Chelsea teammate Enzo Fernández which showed Argentina players appearing to sing about French players with African heritage. pic.twitter.com/OHOeRnIRNa

— ESPN FC (@ESPNFC) July 16, 2024