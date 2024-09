Selección de Uruguay, lo que se conoce sobre el cruce Bielsa – Canobbio Revelaciones sobre una disputa interna en la Selección de Uruguay sacuden el ambiente futbolístico del plantel.

En un giro inesperado en la trama de la Selección de Uruguay, el entrenador Marcelo Bielsa se encuentra en el centro de la polémica tras un presunto altercado con el delantero Agustín Canobbio durante la reciente Copa América. El escándalo ha generado gran repercusión tras el anuncio de que Canobbio no formará parte de la convocatoria para las próximas Eliminatorias Conmebol rumbo al Mundial 2026.

El conflicto entre Bielsa y Canobbio parece haberse originado en un episodio de descontento en un entrenamiento, donde el técnico argentino habría asignado al futbolista la tarea de “alcanzapelotas”. Este episodio, según el periodista uruguayo Diego Jokas, habría sido el desencadenante del malestar de Canobbio, que se hizo evidente durante el partido por el tercer puesto ante Canadá. En una imagen captada por las cámaras, se pudo observar la evidente frustración del jugador en el banco de suplentes, un claro reflejo de su descontento con el rol que le había asignado el entrenador.

Durante la Copa América, Canobbio tuvo una participación mínima, ingresando solo en los minutos finales del partido contra Colombia en las semifinales. Esta escasa participación, sumada al incidente en el entrenamiento, provocó que el delantero se sintiera menospreciado. En declaraciones posteriores al partido contra Canadá, Canobbio dejó claro que su frustración no provenía del resultado, sino de la falta de oportunidades y su rol en el equipo.

El descontento de Canobbio también fue respaldado por su padre, Osvaldo Canobbio, quien en una entrevista con Minuto 1 (Carve Deportiva) cuestionó la falta de disfrute de su hijo durante el torneo. “Él no disfrutó de la Copa América, algo raro en un jugador. Si no disfrutás estar en la Selección, algo no está bien”, expresó el padre del futbolista.

La situación ha llevado a Bielsa a tomar la decisión de no convocar a Canobbio para la doble jornada de Eliminatorias, a pesar de las bajas significativas en el equipo debido a conflictos con Colombia. La controversia pone de relieve los desafíos y tensiones que pueden surgir en la gestión de un equipo nacional, especialmente cuando se trata de equilibrar el desempeño y las relaciones interpersonales dentro del grupo.

A medida que la Selección Uruguaya se prepara para enfrentar los próximos desafíos en las Eliminatorias, la ausencia de Agustín Canobbio será una de las historias a seguir, y el impacto de este conflicto en el rendimiento del equipo es aún incierto. La situación también plantea interrogantes sobre la dinámica entre jugadores y entrenadores y cómo estos conflictos internos pueden afectar el rendimiento en competiciones internacionales.