El Inter de Milán regresó al camino del triunfo tras el empate en el Derbi de Italia, imponiéndose con autoridad sobre el Empoli en una victoria que confirmó el excelente momento de Lautaro Martínez. La expulsión de Goglichidze en la primera mitad marcó el punto de inflexión del partido, facilitando que los dirigidos por Simone Inzaghi dominaran la segunda parte.

🇦🇷 Lautaro Martínez: “To be honest, I was expecting more than 7th position at the Ballon d’Or. Sometimes at these awards they are unfair”.

“I’ll be working hard to improve that position”, told DAZN. pic.twitter.com/Yccir8jCUt

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 30, 2024