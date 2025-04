Your browser doesn’t support HTML5 audio

Talleres de Córdoba se enfrenta este miércoles 2 de abril a Sao Paulo en su debut en la Copa Libertadores 2025. El encuentro se disputará en el Mario Alberto Kempes a partir de las 21:30 (hora local) y contará con la transmisión de FOX Sports 2 y Disney+.

El equipo dirigido por Alexander Medina llega a este compromiso con un presente irregular en el torneo local. Con solo una victoria en 11 partidos, el Matador no ha logrado encontrar regularidad y viene de igualar 1-1 ante Belgrano en el clásico cordobés. Además, sufrió una temprana eliminación en la Copa Argentina tras caer en los penales ante Deportivo Armenio.

Para este partido, el DT convocó a 25 jugadores, con las novedades de Emilio Suárez, Valentín Gelos, Miguel Navarro y Matías Gómez. En contraste, Juan Rodríguez y Matías Ruíz no estarán presentes, mientras que Tomás Cardona se encuentra trabajando de manera diferenciada.

Palpita el corazón, me tiembla la voz

Te he vuelto a encontrar, me hiciste soñar

🔵⚪️ #VamosTalleres 🏆 #Libertadores #GloriaEterna pic.twitter.com/QqcyrGU7Z0

— Club Atlético Talleres (@CATalleresdecba) April 2, 2025