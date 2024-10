El Mundial Femenino sub-17 arrancó este miércoles en República Dominicana con contundentes victorias que marcaron el inicio de la octava edición del torneo. España, Ecuador y Nigeria dejaron claro que son candidatas fuertes al título, al derrotar a selecciones que también aspiraban a dar la sorpresa.

En un duelo que prometía emociones fuertes, España propinó un golpe de autoridad al imponerse 3-1 sobre Estados Unidos, uno de los favoritos. Bajo el calor sofocante de Santo Domingo, las españolas aprovecharon un temprano error de la defensora estadounidense Jocelyn Elise Travers, quien a los 3 minutos marcó en propia puerta tras un remate de Celia Segura que pegó en el poste. Aunque Melanie Bárcenas igualó el marcador a los 22 minutos, España retomó el control con goles de Noa Ortega en el minuto 70 y Alba Cerrato en el 83, sellando un triunfo auspicioso.

The holders are off to a winning start! 🔥#U17WWC pic.twitter.com/fANT9QCItp

— FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) October 16, 2024