Tras una carrera futbolística que marcó la historia del deporte, Andrés Iniesta ha expandido su legado más allá de los terrenos de juego. Desde la producción de vinos hasta inversiones en moda, eSports y la adquisición de un equipo de fútbol, el exjugador del FC Barcelona demuestra que su visión estratégica trasciende el fútbol.

Bodegas Iniesta: una apuesta por el enoturismo

El primer gran proyecto empresarial de Iniesta se remonta a 2009, cuando fundó Bodega Iniesta S.L. en su natal Fuentealbilla, bajo la denominación de origen Manchuela. Esta empresa ofrece vinos blancos, tintos, rosados y espumosos, además de incluir experiencias de enoturismo que abarcan desde recorridos guiados hasta cenas y hospedaje en la misma bodega.

Pese a las constantes inyecciones de capital, incluidas 5,87 millones de euros en 2023, la bodega no ha logrado superar sus números rojos. Sin embargo, con la alianza estratégica de Hiroshi Mikitani, presidente de Rakuten y propietario del Vissel Kobe, se busca ampliar la distribución en el mercado asiático, aprovechando la experiencia de Iniesta en Japón.

NSN: innovación en eSports, moda y entretenimiento

Bajo el nombre Never Say Never (NSN), Iniesta ha diversificado sus intereses empresariales. Originalmente enfocada en marketing deportivo, la compañía ahora abarca áreas como música, gaming, eSports y producción audiovisual. Destaca la gestión de las divisiones de eSports de equipos como el RCD Espanyol y la Real Sociedad, así como la organización de eventos como Oh my gol! LaLiga Music Experience.

Dentro del conglomerado, destaca la marca de moda Mikakus Barcelona, fundada junto a su esposa Anna Ortiz. Esta línea de zapatillas, que combina diseño y calidad, se comercializa en puntos de venta físicos y plataformas en línea.

Helsingør: regreso al fútbol desde la dirección

Su más reciente incursión empresarial le devuelve al fútbol, esta vez como copropietario del FC Helsingør, un club de la tercera división danesa. La relación con este equipo comenzó en 2022, cuando NSN asesoraba al club en temas deportivos. Ahora, Iniesta busca potenciar al equipo y proyectarlo hacia nuevos horizontes.

Una transición inspiradora

El paso de Andrés Iniesta del campo de juego al mundo empresarial refleja su capacidad para adaptarse y seguir creciendo. Su diversificación, que incluye deportes, entretenimiento y negocios, es ejemplo de cómo los deportistas pueden consolidar un legado más allá del deporte. Mientras avanza en estos proyectos, el exfutbolista sigue dejando huella, demostrando que su talento no tiene límites.