Uruguay y Canadá se enfrentan este sábado, desde las 8 pm en el Bank of America Stadium de Charlotte, por el encuentro que define el tercer puesto de la Copa América 2024. Los dirigidos por Marcelo Bielsa buscarán cerrar una buena participación subiéndose al podio ante el elenco norteamericano que fue la sorpresa de la edición.

La Celeste, que era una de las candidatas en la previa, ratificó lo bueno que había mostrado en las Eliminatorias y avanzó hasta instancias decisivas pero en la semi cayó por 1-0 ante Colombia, uno de los mejores equipos del torneo. Pese a que jugó una gran parte del encuentro con uno más por la expulsión de Daniel Muñoz, no pudieron doblegar a los cafeteros y todo terminó en escándalo cuando hubo enfrentamientos de hinchas y los jugadores uruguayos, como Darwin Núñez y José María Giménez, se metieron para pelearse con los simpatizantes rivales. Por los hechos se abrió un expediente y si llegan a ser sancionados antes del partido no podrán estar con Canadá.

Para este compromiso, el entrenador argentino no podrá contar con Nicolás de la Cruz, una pieza fundamental en el mediocampo celeste que recibió una amonestación ante Colombia y llegó a dos, por lo que deberá purgar una fecha de suspensión. En cambio, sí recupera a Nahitan Nández que se perdió el último partido por el mismo motivo. Por su parte, Ronald Araújo, con un desgarro en el bíceps femoral izquierdo, no será de la partida. Además, Rodrigo Bentancur tampoco jugaría tras salir dolorido en el primer tiempo y entre lágrimas por un golpe que tuvo con un compañero en el muslo derecho.

Por el lado de Canadá, viene de caer con contundencia por 2-0 ante Argentina pero aún así intentarán cerrar de la mejor manera su primera participación en el certamen continental es que superaron ampliamente las expectativas. La principal preocupación para Jesse Marsch es Alphonso Davies, la gran estrella que dejó el campo de juego con molestias ante Argentina. Por ahora no tiene lesión, pero dependerá de su evolución para saber si puede estar. A su vez, según avisó el propio DT, tiene chances de hacer su presentación en el certamen el defensor de 18 Luc de Fougerolles, una de las promesas del seleccionado.

