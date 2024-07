La pareja de dobles formada por Andrés Molteni y Máximo González ha demostrado ser una de las más fuertes en el circuito de tenis actual. Su éxito se refleja en los títulos que han acumulado en los últimos años, consolidándose como una dupla temida y respetada.

En 2024, han ganado dos títulos en superficies de arcilla: en Barcelona y Córdoba. El año 2023 fue aún más impresionante, con cinco títulos, incluyendo el prestigioso ATP Masters 1000 de Cincinnati, Washington, Barcelona, Río de Janeiro y Córdoba. En 2022, sumaron el título en Gijón en pista cubierta.

